Un partenariat entre Cinéfierté, le festival Inside Out et FrancoQueer donne naissance à un ensemble de projections en langue française sous-titrées en anglais. Entièrement gratuites, les projections de longs métrages seront précédées par un court-métrage franco-ontarien et suivies d’une discussion Zoom animée par Mathieu Young.

Inside Out est le festival LGBTQ+ de Toronto qui a normalement lieu en mai. Le partenariat avec la communauté francophone, Cinéfierté et FrancoQueer permet la diffusion d’un contenu queer de langue française pour assurer une plus ample représentation.

Le prochain film sera disponible pour quelques jours du 18 au 21 février, le dimanche de la discussion Zoom. Puis il y aura une édition du même format du jeudi 18 au 21 mars, avec discussion le dimanche. Petite Fille du réalisateur Sébastien Lifshitz, le premier film de la série de projections a été présenté à la mi-janvier. Les films pour les deux autres projections n’ont pas encore été dévoilés. À suivre!

Après la première canadienne de Petite Fille, M. Lifshitz discutera du film, de la réaction du public et de l’art de briser les tabous. Pour les intéressés, l’entretien est disponible sur le site de Cinéfranco.

SOURCE – Élodie Dorsel