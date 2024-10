Richard Caumartin

Du 1er au 10 novembre, Cinéfranco revient en force avec une programmation de films des plus diversifiées au cinéma Carlton. Les courts métrages francophones internationaux et franco-canadiens sont la fierté de cette programmation par leur originalité, leur richesse, leurs impacts social, environnemental, spirituel et créatif.

En entrevue avec Le Métropolitain, la directrice générale et fondatrice de Cinéfranco, Marcelle Lean explique ses choix pour cette édition. « Le thème que j’ai choisi est la singularité. Non seulement nous avons un grand nombre de films français et belges cette fois-ci, mais je donne aussi la place au cinéma franco-canadien pour reconnaître son épanouissement. Le cinéma franco-canadien est réparti en courts métrages, documentaires et films de fiction dont certains ne datent pas de cette année. Une des raisons est que le dimanche 10 novembre, nous fêterons les 20 ans de l’ex-FRIC (Front des réalisateurs indépendants du Canada). Ils ont décidé de changer de nom et se nomment maintenant RACCORD. Ils ont produit des films extraordinaires qui représentent le pouls et les préoccupations de la société franco-canadienne. »

Il y aura trois projections ce jour-là, l’une sur le thème du corps, un documentaire de Phil Comeau sur Zachary Richard qui est à la recherche de ses ancêtres pour montrer la résilience du peuple canadien. Et le dernier, un drame psychologique de Jim Donovan datant de 2009, 3 Saisons. « Nous voulons recouvrir l’histoire mais en même temps les préoccupations linguistiques de vivre en français au Canada. Les relations familiales sont des thèmes actuels », ajoute Mme Lean.

Le festival du film francophone ouvrira le 1er novembre avec le cinéaste Ricardo Trogi, un habitué que le public de Cinéfranco affectionne, avec son film à succès 1995. Après la projection du film, il répondra aux questions du public et le lendemain matin, il parlera de son œuvre et de ce qu’il a appris pendant le tournage du film avec Dominique Desjardins, réalisateur de RACCORD.

Cinéfranco s’est une fois de plus associé à La tournée Québec cinéma qui a programmé quatre films à ne pas manquer 1995 (l’ouverture), Hôtel Silence, La Femme cachée et Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles.

« Nous avons aussi réussi à obtenir le film Un p’tit truc en plus dont les principaux acteurs sont des personnes en situation de handicap. C’est le méga-succès des 10 dernières années du cinéma français avec plus de 10 millions d’entrées en France. Notre première mission depuis 2019 est de reconquérir un public en salle. Depuis la pandémie, la fréquentation n’est plus la même qu’elle était et c’est pour cela que nous présentons une programmation plus diversifiée et réfléchie », conclut Marcelle Lean.

François Ozon marquera la clôture de Cinéfranco avec son film Quand vient l’automne, le 9 novembre, en avant-première publique. Cette comédie dramatique raconte l’histoire de Michelle, grand-maman parfaite qui vit dans un joli village de Bourgogne. « Elle aime papoter et cueillir des champignons avec sa meilleure amie Marie-Claude. Quand sa fille Valérie vient déposer son fils pour les vacances, l’image parfaite se fissure et le film se transforme en drame », annonce le synopsis de Quand vient l’automne.

C’est donc un rendez-vous pour tous les cinéphiles du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton – 20, rue Carlton – près du Métro College. Bon cinéma!

Photo : Marcelle Lean