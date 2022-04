Par le biais de ses réalisations cinématographiques, Jean-Marc Vallée a marqué l’histoire du cinéma. Ce grand réalisateur a retenu l’attention du public et du monde du cinéma par son long métrage C.R.A.Z.Y. qui a suscité davantage la curiosité des uns et des autres. Dans le cadre de la Journée nationale du cinéma canadien, le public torontois adepte du septième art a eu l’occasion de voir ou revoir ce chef-d’œuvre présenté gratuitement le mercredi 20 avril au cinéma Royal par Cinéfranco.

Avec des motivations plurielles, la directrice générale et fondatrice de Cinéfranco, Marcelle Lean, a fait revivre les émotions des cinéphiles avec ce long métrage de Jean-Marc Vallée. Certains se demanderont pourquoi ce choix? « Parce que C.R.A.Z.Y. est le quatrième long métrage de M. Vallée et c’est celui qui l’a propulsé sur la scène internationale, y compris celle hollywoodienne, mentionne Mme Lean. Je dois avouer qu’il y’a quelques mois, avec la pandémie, j’avais créé un ciné-club dans l’édifice où j’habite et, pour lancer le ciné-club, on avait choisi C.R.A.Z.Y.

« C’est un film qui était resté vraiment dans mon cœur et dans mon esprit, et ceux de mes voisins. Il était donc approprié de le choisir pour cet événement car, en plus, il nous a été offert par TVA Films. C’est donc une série de coïncidences et de circonstances qui nous ont amenés à présenter ce film ».

Cinéfranco a voulu du même coup rendre un vibrant hommage à celui qui est décédé trop tôt le 25 décembre dernier. Une vidéo de témoignages de ses collègues et des acteurs avec qui il a travaillé a suivi la projection du long métrage. Tous s’accordent pour dire que Jean-Marc Vallée était « un talentueux et généreux cinéaste, et un très bon collaborateur. »

Sorti en 2005, C.R.A.Z.Y. a été élevé au rang de classique du cinéma. Il raconte l’histoire d’une famille québécoise des années 1970 et ses cinq enfants (Christian, Raymond, Antoine, Zac et Yvan). Plus précisément, c’est l’histoire des relations conflictuelles d’un père et de son fils Zacharie, quatrième de la fratrie, né un 25 décembre.

Après 25 années de diffusion, le festival Cinéfranco a voulu faire revivre les émotions du réalisateur dans ce film pour davantage marquer l’imaginaire de ceux qui se sont joints à cette projection et honorer la mémoire d’un grand réalisateur francophone.

Photo: Marcelle Lean, directrice générale et fondatrice de Cinéfranco