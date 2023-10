Le Festival international du film francophone Cinéfranco fête 26 ans d’amour du cinéma, de passion, d’échanges et de partage. Du 3 au 11 novembre, l’organisme dirigé par Marcelle Lean présente sa programmation d’automne au cinéma Carlton à Toronto.

Cinéfranco propose des films comme Banel & Adama, Omar la Fraise, Les Filles d’Olfa ou encore Le Bleu du caftan aux 12 récompenses cinématographiques du monde à lui seul.

Le Bleu du caftan raconte l’histoire d’Halim, marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

L’amour c’est la lumière, c’est le charme, la séduction, la tendresse, l’affection mais aussi le tourment, le mystère et parfois la souffrance. Voilà ce que Cinéfranco va partager, ressentir et discuter avec son public. Bernard Émond et Joëlle Desjardins Paquette présenteront leur film Une femme respectable grâce à La Tournée Québec Cinéma le 4 novembre dès 16 h 30.

Martin Dubreuil (Une femme respectable), Maxime Leflaguais (Rodéo), Juliette Gariepy (Les Chambres rouges) vous feront voir toutes les couleurs de l’amour.

Dans Les Chambres rouges, Kelly-Anne se réveille chaque matin aux portes du palais de justice pour s’assurer une place au procès hypermédiatisé de Ludovic Chevalier, un tueur en série duquel elle est obsédée. Au fil des jours, la jeune femme tissera des liens avec une autre groupie (ce qui l’extirpera momentanément de sa solitude étouffante).

Mais à force de côtoyer les parents des victimes dans un procès qui s’enlise, Kelly-Anne a de plus en plus de difficulté à maintenir son équilibre psychologique et à assumer sa fixation maladive pour le bourreau. Elle tentera alors par tous les moyens de mettre la main sur l’ultime pièce du puzzle : la vidéo manquante du meurtre d’une des victimes avec qui elle a une inquiétante ressemblance.

Des acteurs bien connus comme Thierry Lhermitte, Patrick Timsit (Sexygénaires), Fabrice Luchini et Catherine Frot (Un homme heureux) sauront vous faire rire et d’autres comme Virginie Efira (L’Amour et les forêts), Line Renaud (Une belle course) sauront vous émouvoir.

Dans Sexygénaires, à 60 ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L’un est encore beau, l’autre ne l’a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu’est-ce vraiment que d’avoir l’âge de la retraite aujourd’hui?

Les grands talents abondent comme les cinéastes franco-ontariens pour la plupart présents, dont les courts métrages répartis en deux séances sont frappants, touchants, pleins de fines réflexions. Des rendez-vous à ne pas manquer avec le cinéma d’ici et d’ailleurs, en français. Pour l’horaire, consultez le www.cinefranco.com.

