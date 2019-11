Au lendemain de sa 34e assemblée générale annuelle (AGA) du 26 octobre à Sudbury, un visage familier accède à la présidence de la Fondation franco-ontarienne. Il s’agit du vice-président jusqu’à cette date, Gilles Marchildon, qui remplace monsieur Danny Purcell, qui quitte après deux mandats de trois ans.

Gilles Marchildon

Monsieur Marchildon est natif de Penetanguishene, dans la région de la baie Georgienne. Un vétéran de la lutte pour les droits linguistiques des francophones – il faisait partie de la cohorte scolaire de l’École secondaire de La Huronie que plusieurs appelaient communément L’école de La Résistance d’il y a 40 ans –, ce dernier a occupé plusieurs fonctions de direction une fois arrivé sur le marché du travail. Il a récemment accepté la direction du campus de Toronto du Collège Boréal. En cours de route, il a acquis une vaste connaissance du milieu franco-ontarien partout en province, des nombreux acteurs politiques, communautaires et d’autres sphères d’activité et s’est souvent impliqué au sein d’organismes et de projets.

« Aujourd’hui pour demain, rappelle le nouveau président de la Fondation, Gilles Marchildon, en faisant référence à l’hymne franco-ontarien Notre place. Voilà trois mots qui résument ma motivation ainsi que mon argument de persuasion auprès des francophones de l’Ontario pour contribuer à la Fondation. C’est en investissant dans nos fonds aujourd’hui que nous pourrons continuer à assurer la croissance et la vitalité de notre communauté. C’est un honneur que d’entreprendre le travail avec un élan et une confiance caractérisés par l’enthousiasme. »

« De plus, ajoute le président élu, la Fondation se trouve dans une excellente posture grâce à la présidence dynamique de mon prédécesseur, monsieur Purcell, et à son solide leadership au cours des récentes transitions. J’ai hâte de pouvoir compter sur ses précieux conseils en sa qualité de président sortant. »

Monsieur Marchildon est entré en fonction dans la journée du 26 octobre 2019, aussitôt que le conseil d’administration a été formé, à la suite de l’AGA. On compte maintenant au sein du conseil : Gilles Marchildon (président et représentant, région Sud), Danny Purcell (président sortant), Alain Hamel (trésorier), Murielle Turcotte (représentante générale), Pierre Benoît (représentant général), Martin H. Lacelle (représentant général), Lyne Michaud (représentante, région Nord), Assiatou Diallo (représentante, région Sud) et Sylvia Bernard (représentante, région Sud).

Les postes de la vice-présidence et de secrétaire seront déterminés prochainement.

SOURCE : Fondation franco-ontarienne