À la recherche d’une place idéale pour des photos solo ou en famille? La nature offre le meilleur arrière-plan, surtout lorsque celui-ci est un champ de tournesols ou de lavande qui s’étend à perte de vue et baigne sous le soleil d’été.

Jusqu’à la mi-août, quelques champs de tournesols près de Toronto ouvrent leurs portes aux visiteurs. Ces grandes pousses vertes et jaunes qui se tournent toutes vers le soleil et qui sont aussi grandes qu’un adulte sont impressionnantes à voir. L’été accueille aussi les fermes de lavande, des champs violets au parfum enivrant qui rappellent le sud de la France.

Ferme Davis

La ferme de la famille Davis (Davis Family Farm) à Caledon devrait être prête à accueillir les visiteurs quand le journal sera publié. La ferme compte 45 hectares de tournesols qui entourent un sentier d’environ deux kilomètres de long. Vingt-cinq hectares d’avoine dorée seront aussi en saison, et ouverts au public!

Les installations comprennent des canapés rustiques, des cartons de lait à l’ancienne et un piano fonctionnel pour les musiciens.

Cette année, il y aura aussi des sessions de yoga et des expériences de pique-nique privées de luxe dans les champs qui sont offertes avec leur partenaire Picnics in the 6ix. Les billets sont de 13,50 $ et il faut réserver sur leur site Web.

Ferme Pingle’s

Il y a aussi la ferme Pingle’s à Hampton, dans la région de Durham, qui couvre 6,5 hectares de tournesols et ouvre ses portes du 6 au 15 août. Dans le champ se trouvent divers accessoires dont une balançoire géante, une porte jaune et une baignoire. Les propriétaires proposent également des passes photo professionnelles, du yoga et une journée avec les chiens. Cependant cette année, la nouveauté est l’expérience de cueillette de fraises et de fleurs sauvages. Il faut également réserver son billet dont le prix varie entre 12 $ et 16 $ pour , de base. Si l’on désire rapporter des tournesols, c’est extra!

À découvrir aussi Rounds Ranch à Elmvale (comté de Simcoe) et The Sunflower Farm à Beaverton (région de Durham).

Doux parfum de lavande

Du côté de la lavande, Terre Bleu près de Milton remporte la palme. On y vend divers produits de lavande et même de la crème glacée à saveur de lavande. Les billets au prix de 20 $ sont disponibles en ligne avec certains rabais pour les familles de 2, 3 ou 4 enfants. Il est possible de participer à des activités de bien-être en plein air telles que le yoga et la méditation ou encore de savourer une concoction infusée de lavande. À la ferme, il faut absolument voir le coin des abeilles et la distillerie qui produit de l’huile essentielle de lavande.

Beaucoup plus à l’est de Toronto, le Prince Edward County Lavender se propose comme site et inclut même un café-couette pour se détendre pleinement au beau milieu des plants de lavande. Si les plants sont en fleurs, l’admission peut n’être de 8 $ par personne, mais dès que la récolte est commencée, l’entrée est gratuite. Partout près de la ferme, il y a de nombreux vignobles, une belle façon de terminer la journée.

La lavande comme le tournesol compte une cinquantaine d’espèces différentes en plus de celles connues et populaires. Ces espèces « domestiquées » aiment les climats chauds et ensoleillés et sont synonymes de vacances d’été. Pourquoi ne pas essayer d’en faire pousser dans votre jardin?

PHOTO – La ferme de la famille Davis à Caledon compte 45 hectares de tournesols.