Bien que la saison débute en ligne, l’association FrancoFoot désire reprendre ses programmes d’entraînements loisir et compétitif pour jeunes et moins jeunes.

Le président Jean-Pierre Boué explique que depuis son arrivée au Canada en 1992, il a toujours voulu continuer le développement du soccer au sein de la communauté francophone et francophile de la région de Toronto.

« Il y a les ligues italiennes, espagnoles et grecques, mais où sont les choix de programmes pour les francophones », demande-t-il lors du lancement Zoom.

Depuis quelques années, le soccer ne cesse de prendre de l’ampleur chez les jeunes. Selon les rapports de sports pratiqués par les jeunes Canadiens, environ 700 000 jeunes jouent au soccer tandis que 500 000 jeunes sont inscrits au hockey. C’est donc le sport le plus populaire au pays, probablement en raison du coût inférieur à celui des sports de glace et de la mauvaise notoriété de blessures du hockey.

Pour sa part, Olivier Debregeas, vice-président et trésorier de FrancoFoot, explique que la saison débutera virtuellement. La ligue produira des capsules vidéo d’enseignement pour débuter l’entraînement des jeunes.

Dès qu’un retour sur le terrain sera permis, le club a prévu un partenariat avec le Toronto Azzurri Soccer Club au complexe sportif à l’intersection des rues Steeles et Keele.

Le terrain est d’une qualité de vrai gazon, ce que préfèrent la plupart des joueurs. Ron Smale du Toronto Azzurri Soccer Club souligne que les installations sportives prennent les mesures sanitaires publiques très au sérieux : vérification de la température de chaque personne, stricte désinfection quotidienne et respect des mesures de distanciation sociale.

Le président de FrancoFoot précise qu’en vue de la Coupe du monde en 2026 qui sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, c’est un temps parfait d’allumer la flamme du soccer chez les familles et les jeunes de 6 à 13 ans, pour qui le programme s’adresse. Les inscriptions pour la saison sont ouvertes et le prix de 1000 $ inclut, en plus des pratiques, l’uniforme du club.

En plus de Jean-Pierre Boué à la présidence et Olivier Debregeas à la vice-présidence du club, le conseil d’administration peut compter sur son secrétaire général, Rodolphe Wilhelm. L’équipe est très passionnée de reprendre le jeu.

Pour plus de renseignements, visitez la page Facebook FrancoFoot.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – La saison débutera virtuellement et la ligue produira des capsules vidéo d’enseignement pour débuter l’entraînement des jeunes.