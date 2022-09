Le 25 septembre est une journée spéciale pour la communauté francophone de l’Ontario. En ce Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, TFO invite la communauté à célébrer la Francophonie en musique et en images!

Depuis toujours, la tradition orale a joué un rôle important au sein de la communauté. Elle joue encore un rôle majeur aujourd’hui dans l’expression de l’identité et de l’appartenance des Franco-Ontariens. En effet, la chanson a toujours été un moyen de partager ou de se faire le reflet de notre histoire. Afin de mettre cette tradition à l’honneur, TFO s’en inspire pour cette édition en concoctant une programmation inédite avec deux émissions spéciales.

Sans tomber

Pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens, l’auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet propose une version inédite de son court-métrage Sans tomber, lancé en mai dernier. En plus de la portion musicale originale, les téléspectateurs pourront la suivre dans les coulisses de la création et faire la rencontre de gens inspirants qui ont jalonné son parcours artistique.

Sans tomber propose de voguer du changement climatique aux ruptures du cœur en passant par la quête de liberté. Mélissa vous fera voyager à travers plusieurs thèmes avec en toile de fond, le décor de l’école secondaire franco-ontarienne qui a bercé ses rêves d’adolescence.

Ce court-métrage documentaire sera diffusé le dimanche 25 septembre, à 20 h.

Pays dans l’âme

Une série documentaire, composée de quatre épisodes intitulés Les origines, Un élan d’affirmation, L’Ontario français et Le bilan, expose les facteurs ayant influencé le destin de la société francophone du Canada au XXe siècle et fait ainsi rayonner les éléments qui ont forgé son identité. Elle donne une perspective nuancée des conflits qui l’ont forcée à se renouveler.

L’ensemble des réalités qui ont imposé des parcours différents aux communautés francophones qui, d’une entité dite « canadienne-française » se sont morcelées en plusieurs communautés particulières à chaque région du pays.

Ciblant davantage les communautés de l’Ontario et de l’Acadie, la série amène les Franco-Ontariens à comprendre leurs origines, à réfléchir à leur sentiment d’appartenance et de fierté à la langue française et à s’ouvrir sur le monde francophone à l’extérieur de leur communauté.

Les épisodes 1 et 2 de Pays dans l’âme seront diffusés le samedi 24 septembre dès 21 h. Les épisodes 3 et 4 seront diffusés le lendemain à la même heure.

Source : TFO

PHOTO Mélissa Ouimet (Photo : Gaëlle Leroyer)