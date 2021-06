C’est l’été et, pour les Torontois, cela veut dire l’arrivée tant attendue des célébrations afro-caribéennes! En attendant le grand festival Caribana du 29 juillet au 2 août, il est possible de s’aventurer dans ce monde musical et rythmé avec la soirée Afro-Jazz Fest.

Le Centre canadien pour l’unité de la famille propose son festival virtuel de musiques afro-caribéennes le 1er juillet à partir de 13 h 30. L’événement familial sera une rencontre de tambours, de percussions et de jazz avec des artistes renommés.

C’est une occasion parfaite pour se délier les muscles avant le déconfinement total.! La soirée se promet d’être le parfait endroit pour réapprendre à fêter ensemble.

Gabriel Osson, une des personnalités à l’affiche, est poète, romancier et artiste-peintre. Né à Port-au-Prince en Haïti, il habite Toronto depuis de nombreuses années et prête sa voix à l’émission hebdomadaire Franco Découvertes sur CHOQ FM. Il a aussi été finaliste du Prix littéraire Christine-Dumitriu-van-Saanen (2017) pour Hubert, le restavèk et lauréat du Prix Alain-Thomas 2021 pour son roman Le jour se lèvera.

Dans une entrevue avec la Bibliothèque des Amériques, M. Osson avoue qu’en partant d’Haïti, il connaissait peu son histoire.

« J’ai quitté Haïti assez jeune et un grand pan de son histoire, ancienne et récente, m’avait échappé. Après le séisme de 2010, j’ai cru bon de me retremper dans son histoire en y retournant chaque année comme volontaire pour aider à former des enseignants au sein d’un petit groupe.

« L’écriture me permet de faire sortir Haïti du folklore et de présenter sa beauté tant à travers mes romans que dans ma poésie », affirme-t-il. Selon lui, la culture francophone du Canada l’enchante pour « sa résistance et sa force à traverser le temps ».

Kabinet Kandia Kouyaté alias Kaabi est artiste, chanteur-compositeur originaire de la Guinée et issu d’une famille de griots. Avec une carrière de plus de 40 ans, il a travaillé avec des grands noms du jazz, dont Randy Weston, Dee Dee Bridgewater et Cheick Tidiane Seck.

Depuis, il reprend les prouesses vocales traditionnelles des griots mandingues et se donne un style unique qui lui est propre de jazz-mandingue-pop. En fait, pour des raisons personnelles, M. Kaabi est retourné en Guinée récemment pour voir de la famille et jouer avec ses frères musiciens. Il sera donc en virtuel à partir de son pays natal!

Le groupe Zilis D’Or sera aussi au rendez-vous le 1er juillet : le bassiste Bryant Didier, le guitariste Russell E. Williams et le batteur Walter McClean ainsi que le chanteur principal Dieufaite Charles. Ce dernier, également auteur-compositeur, a commencé son parcours dans le métro de Toronto. Il affirme que c’est sa scène de prédilection. « Ma musique est ancrée dans les traditions haïtiennes et aussi, je m’inspire de ma réalité canadienne. Je veux que mes textes apportent du réconfort et qu’ils mettent de bonne humeur », avoue-t-il.

Pour réserver un billet pour ce festival, rendez-vous sur Eventbrite du Centre canadien pour l’unité de la famille.

PHOTO (Facebook) – Kaabi Kouyaté