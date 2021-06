Pour une deuxième année, le festival Caribana, maintenant connu sous le nom de Toronto Caribbean Carnival aura lieu du 1er juillet au 1er août 2021. Les organisateurs en ont amélioré la programmation pour une expérience plus adaptée au virtuel.

« Pour le festival 2021, nous voulons offrir une expérience personnalisable où il est possible d’explorer à son propre rythme et en toute sécurité », mentionne Andrew Ricketts lors du webinaire du lancement du Festival caribéen de Toronto. Pour ce qui est du long défilé et de l’événement King and Queen, il faudra attendre à l’an prochain pour le retour de ces activités très courues.

Lateisha Williams (@carnivalbae) est l’ambassadrice de l’édition 2021. En tant que porte-parole du festival, elle animera diverses discussions avec les membres de la communauté qui veulent partager leurs expériences et leurs idées. Ses café-conversations seront axées sur le bien-être, la sécurité, l’acceptation physique ainsi que l’avenir du festival et de la culture caribéenne au Canada.

Le festival inclue aussi d’autres expériences telles que le programme « Carnival Eats Passport », en soutien aux restaurants locaux aux saveurs des Caraïbes. Il suffit de télécharger le passeport en ligne et de le remplir à chaque visite aux restaurants participants. Le plus de participation, le plus de chance de gagner un prix! Les festivaliers sont aussi invités à voter pour leur restaurant préféré, car il y a des prix pour les meilleurs restaurants. DU 31 juillet au 1er août se tiendra également le festival des « Food Trucks » (camions-resto), une manière efficace de profiter des mets traditionnels tout en respectant la distanciation sociale.

Caribana est une partie intégrale de la culture canado-caribéenne et travaille depuis plusieurs années à documenter cette culture et les accomplissements de ses membres.

« Selon moi, il y a trois gros festivals torontois qui sont d’envergure internationale : le TIFF, la célébration de la fierté et, bien sûr, le festival caribéen. Ce dernier est une fierté pour la Ville reine et j’ai hâte qu’il revienne comme avant », affirme le maire de Toronto, John Tory, lors du lancement sur Instagram.

Cette année marque la première fois que le Canada reconnaît le 1er août comme journée officielle de l’émancipation et le festival célèbre justement la liberté et la diversité en 2021. Cette journée sera axée sur l’histoire des Noirs au Canada avec des présentations de la Ontario Black History Society et du Underground Railroad Center.

Pour participer aux événements du festival Caribana, rendez-vous sur le site https://www.torontocarnival.ca/virtual.

PHOTO (compte Facebook du Toronto Caribbean Carnival) – Par les années passées, les costumes gigantesques attiraient beaucoup l’attention.