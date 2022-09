Le Collège Boréal vient d’annoncer un important soutien financier du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins pour la création de l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation (EIRI) qui sera inauguré sur le campus du collège à Toronto dans le quartier de La Distillerie.

L’EIRI proposera aux créateurs et entrepreneurs francophones de la Ville reine un accompagnement, une expertise et un environnement pour réussir leurs projets. Ainsi, des formations, des ateliers et un soutien pour apprendre des notions de base en comptabilité, en ressources humaines ou l’aspect juridique entourant la création d’une entreprise sont au nombre des services qui seront mis à la disposition de la future génération d’entrepreneurs francophones.

Un espace pour tous

Le Mouvement Desjardins et le Collège Boréal partagent des valeurs similaires et complémentaires. L’EIRI réunit plusieurs de ces valeurs, dont l’excellence, l’accessibilité à l’éducation, l’inclusion et le développement. Pour cette raison, l’ensemble de l’offre de l’EIRI sera gratuit et misera sur les besoins des communautés et des étudiants et favorisera une culture entrepreneuriale forte, dynamique et rassembleuse. Une attention particulière sera portée envers la jeunesse entrepreneuriale, en lui offrant un soutien aux différents stades de développement des projets, de la conception à la recherche de subventions et au coaching.

Des partenaires de longue date

Les liens entre le Mouvement Desjardins et le Collège Boréal remontent à plusieurs années. Au fil des ans, Desjardins a distribué plus de 600 000 $ à différents projets et initiatives du Collège Boréal, preuve de son engagement auprès de la francophonie ontarienne. Le Collège Boréal est d’ailleurs fier de voir bon nombre de ses diplômés au sein des équipes Desjardins à travers la province. Ce nouvel engagement vient resserrer des liens déjà forts et donnera un nouvel essor à la communauté entrepreneuriale franco-ontarienne.

« Avec ce don, le Mouvement Desjardins prend un nouvel engagement clair envers la francophonie ontarienne et confirme sa confiance envers le Collège Boréal pour former les entrepreneurs de demain. Nous ne prenons pas cette marque de confiance à la légère : notre volonté de contribuer à la vitalité de l’économie franco-ontarienne et des communautés à travers la province est au cœur de nos décisions quotidiennes. Nous avons hâte de lancer cet espace dynamique, rassembleur et créateur de la prochaine génération d’entrepreneurs », admet Daniel Giroux, président du Collège Boréal

« Investir dans des projets novateurs qui soutiennent les jeunes entrepreneurs en herbe, c’est l’une des valeurs de Desjardins, soit la solidarité avec le milieu. Ils sont la clé d’une économie et d’un avenir forts et résilients. Nous sommes fiers de faire partie de l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation du Collège Boréal, et de contribuer à offrir aux entrepreneurs francophones une expertise et des conseils accessibles au début de leur parcours d’affaires », confirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.