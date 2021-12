Le Collège Boréal de Toronto tenait de nouveau une foire des services communautaire le 26 novembre sur la plateforme Zoom. Une vingtaine d’organismes de la communauté y présentaient leurs services, une opportunité de mieux connaître ce qui est disponible en français dans plusieurs domaines du Grand Toronto.

Selon le directeur du campus, Gilles Marchildon, « l’enregistrement sur la page YouTube du Collège fait en sorte qu’il s’agit d’une excellente ressource pour tout nouvel arrivant (ou personne établie) qui voudrait faire le tour d’horizon des programmes et services offerts en moins de 90 minutes ».

Après un mot de bienvenue de M. Marchildon, les organismes participants ont à tour de rôle présenté leurs programmes et services. Cette partie était aussi diffusée sur la chaîne YouTube du Collège Boréal. Parmi ceux-ci : Action positive VIH/SIDA, l’Association marocaine de Toronto, le Centre de santé communautaire TAIBU, le Centre francophone du Grand Toronto, le Conseil de la coopération de l’Ontario, l’Entité 3, la Maison d’hébergement pour femmes et familles francophones, Oasis Centre des femmes, Rexdale Community Health Centre et les Services d’emploi du Collège Boréal.

« Conçue au départ pour appuyer les étudiants dans leur recherche pour des stages, cette foire est devenue un excellent survol des organismes communautaires offrant des services aux francophones, indique M. Marchildon. C’est une ressource très utile pour tout le monde, autant une personne vivant ici depuis longue date qu’un nouvel-arrivant qui vient d’arriver. C’est clair que le cachet ou l’ambiance n’est pas la même qu’un évènement en personne mais, en revanche, je pense que cela facilite la participation des organismes qui n’ont pas à se déplacer. Cela représente une économie de temps et une utilisation plus stratégique des ressources. Des rendez-vous peuvent être prévus en personne par la suite pour continuer le réseautage. »

À la suite des présentations, les visiteurs ont pu discuter et réseauter avec les divers intervenants en direct dans les salles virtuelles. Plusieurs organismes moins bien connus comme Les services de soutien de Toronto Nord ont pu expliquer leur mandat et les programmes gratuits disponibles pour les personnes souffrant de maladie mentale ou d’itinérance.

Pour d’autres, telle la Société économique de l’Ontario (SÉO) et son représentant Christian Ngoyi-Musempele, ce fut l’occasion de mousser le programme employabilité et immigration du Collège Boréal qui offre du soutien aux nouveaux immigrants francophones pour une insertion professionnelle réussie en Ontario. La SÉO recommande des candidats qualifiés qui correspondent aux critères et besoins de compétences des entreprises. Pour voir la vidéo des présentations, visitez la page YouTube du Collège Boréal.

PHOTO – Lina Ravelojaona a parlé d’Oasis Centre des femmes