La Passerelle-I.D.E. en partenariat avec OCASI vient d’annoncer récemment un nouveau financement de United Way pour offrir aux familles noires francophones des communautés racialisées affectées par la COVID-19, des activités virtuelles de counseling en groupe et des soirées mensuelles dansantes culturellement adaptées afin de leur apporter un sens de dignité.

Toujours dans le cadre de ce financement, 200 familles noires francophones des communautés racialisées vont recevoir des bons d’achat alimentaire et des produits hygiéniques qui leur seront offerts à domicile dans la région du Grand Toronto.

Un processus diligent a été mis sur pied pour s’assurer que les familles qui reçoivent l’aide de La Passerelle-I.D.E. se sentent rassurées et respectées. Pour recevoir les bons d’achat alimentaire et les produits hygiéniques, les familles doivent remplir un formulaire. La distribution se fera selon la réception et l’analyse des formulaires

Il est à noter que la pandémie de la Covid-19 affecte disproportionnellement les familles noires francophones des communautés racialisées. Ce qui les rend encore plus vulnérables et marginalisés. Il y a un besoin criant et urgent d’apporter une attention appropriée pour soutenir ces familles.

SOURCE – La Passerelle-I.D.E.