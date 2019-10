Benoit Fabreguettes est un nom qui sonnera familier à plusieurs dans la communauté franco-torontoise, notamment parce qu’il siège au conseil d’administration du Club canadien. Mais ce responsable d’équipe au Groupe Banque TD a plus d’une corde à son arc, d’autant plus qu’il cherche constamment à élargir ses horizons. Sa curiosité l’a amené, au cours des ans, à s’adonner à divers exercices destinés à améliorer ses capacités physiques et psychiques et il a résumé ses expériences dans un ouvrage intitulé Reaching Impossible Limits.

Benoit Fabreguettes

« J’ai toujours été assez ouvert d’esprit, explique M. Fabreguettes. Ça m’a amené à m’intéresser à ceux qui atteignent des résultats qui sortent de l’ordinaire au plan physique ou mental. » Cette attitude a d’ailleurs été le point de départ d’une aventure débutée il y a quatre ans alors qu’il a voulu en savoir davantage sur l’endurance au froid développée par Wim Hof, un athlète néerlandais. Ce désir d’apprendre l’a conduit en Europe pour un entraînement intensif de cinq jours afin de s’initier à cette technique. Les résultats l’ont surpris au point de l’amener à se questionner sur les pratiques non-conventionnelles concourant au bien-être général.

Benoit Fabreguettes a alors entrepris de tester un large éventail d’approches – les unes reconnues par la science, les autres inscrites de longue date dans certaines traditions culturelles – dans le but de déterminer lesquelles ont le plus grand impact sur la forme physique, la santé, la concentration, la mémoire, etc. Le résultat de ces quelques années de recherche et d’expérimentation l’a conduit à synthétiser en moins de 100 pages ce qui, selon lui, est le plus efficace tout en étant facile à assimiler à la vie de tous les jours. Exercices appropriés, alimentation adéquate, pratique de la visualisation, séance de méditation, de yoga et autres : le tout est expliqué en détail dans son livre mais d’une façon concise et pratique qui en fait un manuel accessible à tous.

« J’ai combiné le meilleur du meilleur, commente l’auteur. J’ai eu la chance de tester des dizaines de méthodes et j’ai combiné ce qui fonctionnait sur moi. » Même si son expérience demeure subjective, la variété des approches présentées et les fondements scientifiques sur lesquelles elles s’appuient convainquent M. Fabreguettes que chaque lecteur trouvera quelque chose dans son livre qui puisse améliorer son bien-être.

« C’est une opportunité de mieux apprendre à se connaître et de gérer les événements du quotidien », poursuit-il. La recherche confirme d’ailleurs de plus en plus les bénéfices de plusieurs des suggestions énumérées dans son ouvrage.

« Ces techniques ont toujours existé, je n’ai rien inventé, précise M. Fabreguettes. C’est juste qu’aujourd’hui, on en a peut-être davantage besoin. » Il est vrai que le stress, la pression sociale, la sédentarité, etc., bref, les carences de la modernité, rendent plus que jamais nécessaire l’adoption d’une hygiène de vie propre non seulement à améliorer le bien-être, mais à aider tous et chacun à se surpasser.

Benoit Fabreguettes envisage de donner, à partir de l’hiver prochain, des ateliers sur les techniques qu’il expose dans Reaching Impossible Limits. Le livre sera quant à lui disponible à compter du 15 novembre et pourra être acheté par le biais du site web Amazon ou par commande dans les librairies.