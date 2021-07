Après la poésie, la musique et la joie de vivre dans lesquelles les spectateurs du AfroJazz Fest ont baigné lors des célébrations, une deuxième journée s’est inscrite avec l’accent sur le mouvement corporel et la danse!

Le Centre canadien pour l’unité de la famille avait invité la compagnie de danse de Lua Shayenne, qui présente en direct un atelier de danse et de percussion de l’Afrique de l’Ouest où elle enseigne une routine qui incorpore plusieurs mouvements traditionnels.

« Même si on se trompe, ce n’est pas grave, car il faut se rappeler que ce style de danse de l’Afrique de l’Ouest est basé sur l’improvisation », affirme Mme Shayenne lors de l’atelier.

Elle explique bien les mouvements et donne la chance aux participants de les pratiquer de nombreuses fois, pendant l’atelier, au son du tambour. La routine est accessible aux plus jeunes comme aux plus âgés. Une activité parfaite pour la famille.

Lua Sheyanne est connu pour son spectacle KIRA, The Path/La Voie. La production de danse rappelle à l’humanité de ne pas briser ses liens sacrés avec la nature et de redécouvrir les liens oubliés.

« La production réunit un ensemble dynamique de danseurs et de percussionnistes dont les chants envoûtants et les rythmes retentissants invoquent la sagesse de la Mère Terre et font écho à son avertissement : le cordon invisible qui nous relie à elle est en train de se dénouer », peut-on lire sur le site Web du spectacle.

Lua Shayenne travaille à la création d’un nouveau spectacle de danse intitulé Frontières. La pièce explorera l’impact des frontières sur nos vies collectives en termes de mobilité et de migration. La première est prévue au printemps 2023.

L’atelier de danse d’AfroJazz Fest est disponible en rediffusion sur le Facebook du Centre canadien pour l’unité de la famille.

PHOTO (crédit: Dahlia Katz) – Lua Sheyanne est connu pour son spectacle KIRA, The Path/La Voie.