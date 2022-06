L’ensemble vocal Les Voix du cœur présentera son nouveau spectacle intitulé Les Chemins croisés le samedi 4 juin au Centre estonien de Toronto. Il y aura deux représentations : une à 15 h, et l’autre à 20 h.

Le concert comportera principalement des chansons auxquelles le groupe associera mise en scène et danse pour plus de divertissement.

« Nous mélangeons toujours théâtre, danse et bien sûr le chant dans nos spectacles. Ce n’est donc pas du tout le spectacle d’une chorale statique, mais quelque chose de beaucoup plus vivant », explique Gilles Durot, président de l’ensemble vocal.

Depuis 28 ans, l’ensemble Les Voix du chœur se consacre principalement à l’interprétation de chansons populaires francophones en provenance du Canada et de l’Europe avec des incursions en anglais.

Toutes les chansons se rapporteront au thème Les Chemins croisés inspiré de la chanson de Pilou, Nos chemins. Cette dernière figure dans la liste des chansons qui seront au programme le 4 juin.

« Ce thème nous a permis d’approfondir l’idée selon laquelle nos vies (celles de nos choristes, mais aussi celles de notre public) se croisent, restent parallèles pendant un certain temps, peuvent se séparer éventuellement à nouveau, et même peut-être se recroiser plus tard », précise M. Durot. Le titre de ce spectacle avait été choisi pour le concert de juin 2020 qui a été reporté à cause de la pandémie.

Ce concert sera le 26e de l’ensemble vocal. Le groupe, constitué d’une trentaine de voix mixtes, a un calendrier d’activités très précis.

« Lors des années normales (sans pandémie), nous nous retrouvions en septembre pour le début de notre saison régulière avec un nouveau thème et de nouvelles chansons », explique M. Durot. Depuis de nombreuses années, les recettes des concerts de la mi-décembre sont reversées au soutien des Centres d’Accueil Héritage pour leur campagne de Noël.

Après deux ans de vie exclusivement en ligne, ce spectacle marque un retour sur scène pour Les Voix du coeur. « Nous espérons retrouver notre public », espère le président de la troupe. Les billets sont disponibles aux prix de 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants de 6 à 18 ans sur www.lesvoixducoeur.com.

(Photo : courtoisie Les Voix du coeur)

Les Voix du cœur en répétition pour le spectacle Les Chemins croisés