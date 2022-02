Le gouvernement a annoncé, le mercredi 2 février, l’octroi de deux financements nécessaires à la rénovation du service de garde dans l’École élémentaire catholique Sainte-Madeleine située à North York et celui de l’École élémentaire catholique du Sacré-Cœur à Toronto.

Le ministère de l’Éducation soutient le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir avec un investissement totalisantplus de 820 000 $ pour ces deux projets. Ce financement permettra d’une part, d’accueillir 39 enfants (15 bambins et 24 enfants d’âge préscolaire) supplémentaires à la suite de l’agrandissement des locaux dans lesquels opère le service de garde Rayon de soleil situé dans l’école Sainte-Madeleine. D’autre part, le financement permettra dorénavant à la garderie Les bouts d’choux, situés dans l’école Sacré-Cœur d’accueillir 24 enfants d’âge préscolaire.

La présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier, applaudit ces bonnes nouvelles. « Le Conseil remercie le ministère de l’Éducation pour ce financement. Il nous permettra d’agrandir les locaux dédiés aux services de garde de deux écoles élémentaires de Toronto. C’est une excellente nouvelle pour les familles qui recherchent des services de garde d’enfants francophones. Nous nous réjouissons de voir arriver le début des travaux ».

« Nous sommes très heureux que le gouvernement de l’Ontario ait reconnu les besoins grandissants des familles francophones de la région de Toronto. Le Csc MonAvenir a hâte de débuter les processus de planification et construction de ces deux agrandissements en collaboration avec le ministère de l’Éducation et la Ville de Toronto dès que possible. Nous sommes très reconnaissants et remercions le ministère de l’Éducation pour ces mesures concrètes », a mentionné André Blais, directeur de l’éducation.

SOURCE – Csc MonAvenir