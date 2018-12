Les Prix RelèveTO, créés en 2017 et décernés pour la première fois au printemps 2018, reviennent en force et l’organisme qui coordonne le concours, le Club canadien de Toronto, a l’intention ferme d’en renouveller le succès. Pour ce faire, quoi de mieux que de procéder au lancement de la deuxième saison en revitalisant certaines habitudes bien ancrées?

C’est ainsi que le 12 décembre, le traditionnel dîner-conférence a fait place à un cocktail tenu en soirée au bistro La Société sur la rue Bloor. « C’est une question d’attirer une clientèle qui est différente. C’est un pari que l’on a pris cette année », explique le président du Club canadien, Dominic Mailloux. Cette activité fut l’occasion d’ouvrir officiellement la période de mises en candidature pour les Prix RelèveTO et, en renouvelant une formule bien établie, l’organisme espérait toucher un bassin plus large d’entrepreneurs, cadres et professionnels francophones âgés de 18 à 40 ans, soit ceux à qui s’adresse le concours.

Certaine chose, cependant, ne change pas. C’est ainsi que la soirée s’est agrémentée d’une brève causerie, le Club canadien ayant invité Julie Mailhot, directrice général de Air Georgian, à raconter son parcours professionnel afin d’illustrer le leadership des femmes dans le domaine de l’aéronautique. Mettant son ascension en contexte, Mme Mailhot a, statistiques à l’appui, fait état de l’avancement progressif des femmes dans ce secteur. Elle a souligné, en conclusion, que la demande en main-d’oeuvre spécialisée sera forte dans l’industrie de l’aviation et de l’aéronautique au cours des prochaines années. Il n’en tient alors qu’aux jeunes femmes à saisir leur chance, a affirmé la récipiendaire du Prix Business 2018 de la Northern Lights Aero Foundation qui soutient les initiatives favorisant la promotion des femmes dans ces domaines.

L’assistance s’est montrée très intéressée par les propos de Julie Mailhot et, de manière générale, la soirée fut un succès, ce qui augure bien pour la nouvelle édition du concours RelèveTO. Le Club canadien dispose d’ailleurs d’assises solides quant à cette initiative de fraîche date : dès la première année, l’organisme avait surpassé ses objectifs en ce qui a trait au financement, au nombre de candidatures et à l’affluence au gala. « Depuis le début, ça a été comme un coup de circuit. On ne s’attendait à rien. C’était le fruit d’une simple discussion que l’on a eu autour d’un café et la réaction au projet a été au-delà de nos attentes », s’étonne M. Mailloux.

Tout indique que la deuxième année du concours sera au moins aussi bonne que la première estime le président du Club canadien. Pour le moment, les jeunes intéressés à soumettre leur candidature n’ont pour ce faire qu’à visiter le site web de l’organisme. Quant au gala RelèveTO, qui couronnera le concours, il se tiendra dans l’atrium de Radio-Canada le 25 avril prochain.

PHOTO: C’est au bistro La Société que le Club canadien avait convié ses membres et la communauté.