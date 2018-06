Kyris est un auteur, compositeur, chanteur et guitariste originaire de France. Depuis plus de deux ans, l’artiste francophone parcours le Québec et l’Ontario pour améliorer et travailler sur son art. Il participe à des résidences d’artistes comme celle de Petite-Vallée au Québec ou Rond Point, un programme de l’APCM pour les artistes francophones de l’Ontario.

Il écrit à ce moment-là plusieurs chansons dont Le cœur du monde et Ma cabane qui se trouvent sur son premier album solo intitulé « Nous ». L’été dernier, il décide de faire une pause et part quelques semaines en Espagne et en France. C’est en regardant les voyageurs à l’aéroport que lui vient le titre de l’album. Ce titre accrocheur a une signification toute particulière pour l’auteur-compositeur.

« Faire de la musique, c’est être proche des autres, dit-il. Ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais rassembler les gens. »

C’est autour de ce sentiment que le chanteur construit son premier opus. Cette pause salvatrice lui permet de revenir regonflé à bloc. L’artiste est prêt à s’adonner à la tâche.

Grâce à une bourse du Conseil des arts de l’Ontario, le chanteur se met à écrire et à composer pendant trois ou quatre semaines à plein temps. « Je m’étais fait un horaire. J’écrivais tous les jours. Je m’étais fixé cette contrainte », confie l’artiste. De cette période de travail ressort 12 chansons « pertinentes » et qui « collent à l’album ».

Pour concrétiser ce projet, il s’entoure alors de Jeannie René, qui l’aide à réarranger les textes et les compositions. « Ça a été mon mentor », glisse-t-il.

Puis, il part à la recherche d’un réalisateur qui croit en son album autoproduit. « Je voulais avoir un œil extérieur », ajoute l’artiste.

C’est vrai que Kyris aurait pu faire appel à un producteur mais il en a décidé autrement et a autoproduit son premier opus, et ce, pour plusieurs raisons. « Ça prend du temps de trouver un producteur et j’étais prêt pour faire l’album. Je voulais aussi que cet album me ressemble. »

Après avoir frappé à la porte de plusieurs réalisateurs, il décide de collaborer avec Mateo T. « Mon projet l’a tout de suite intéressé, dit-il. C’est le seul qui l’a pris au sérieux. Il est garant de la vision et du message que je voulais faire passer. »

La production de l’album peut enfin commencer. Il enregistre tout d’abord la musique avec Marc McIntire (basse et contrebasse) et Mateo (percussion et batterie). Mais pour continuer l’aventure, il doit recueillir un peu d’argent supplémentaire. Il fait alors une compagne de socio-financement sur Indigogo. Grâce aux fonds récoltés, il repart en studio et enregistre les instruments secondaires ainsi que les harmonies vocales.

Le marketing a lui aussi été très travaillé. Sur la pochette de l’album, on découvre un Kyris aux cheveux plus longs et une barbe. Les couleurs offrent un savant mélange de jaune et orange pastel et de tons plus chauds comme l’ocre. L’univers de l’artiste a changé, il révèle un Kyris plus folk, un style « plus voyageur », « un côté plus libre ». L’artiste a pris en maturité : « J’ai changé mon look pour cet album. Je voulais quelque chose de lumineux, chaud, rassembleur », conclut Kyris.

En mai, l’album est enfin prêt à être lancé. « C’est un gros accomplissement personnel. Je suis fier et heureux car cet album me représente bien. Il me ressemble, me colle à la peau. »

Kyris n’est qu’à ses débuts, mais il sait ce qu’il veut et travaille dur pour l’obtenir. Le public pourra le retrouver le 24 juin à Etobicoke dans le cadre de la fête de la Saint-Jean et le 14 juillet pour le Bastille Day. Il sera également en concert en France, au mois de septembre. « Je travaille également sur des dates à Montréal, à Paris en Allemagne et au Luxembourg », ajoute-t-il.

Pour écouter son album à Toronto, c’est le 15 juin au Burdock lors du lancement. « Avec les musiciens, nous allons interpréter tout l’album. Puis nous donnons rendez-vous au public à la brasserie du Burdock pour discuter. »

Le premier single, Le cœur du monde, est déjà sur les plateformes numériques et l’album sort à la fin juin sur toutes les plateformes (iTunes, Spotify, Amazon).