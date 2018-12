Le mardi 11 décembre, l’ACFO-Toronto conviait ses membres à son assemblée générale annuelle (AGA). Un an après avoir dévoilé son plan stratégique, l’organisme peine quelque peu à se donner l’élan nécessaire pour le mener à bien et les dernières élections provinciales sont venues brouiller les cartes.

Avant que ne débute l’AGA à proprement parler, la députée de la circonscription de Toronto Centre, Suze Morrison, s’est adressée à l’assistance pour résumer les initiatives du NPD quant aux dossiers francophones de l’heure. La présidence de l’assemblée fut ensuite confiée à Aline Ayoub et Nathalie Nadon a été désignée comme secrétaire.

La présentation du rapport annuel a occupé une bonne partie de l’AGA. Le président sortant de l’ACFO-Toronto, Constant Ouapo, a d’abord rappelé que le rôle de cet organisme est de faire en sorte que toutes les facettes de la communauté francophone de la Ville reine travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.

M. Ouapo est revenu sur les grands axes du plan stratégique et a fait état de ce qui a été accompli jusqu’à maintenant. Les circonstances dictant pour beaucoup ce qui peut être fait, il a rappelé les limitations de l’ACFO-Toronto en termes de ressources. Ainsi, bien que l’organisme dispose à présent d’un bureau (au Centre francophone de Toronto), il n’a toujours pas d’employé faute de fonds nécessaires. Qui plus est, le contexte politique a changé et certains projets en cours ont déraillé ou sont pour le moment en suspens. L’organisme a néanmoins cumulé des réalisations au cours des 12 derniers mois : un programme d’éducation à l’engagement civique pour les francophones a été développé, un comité torontois en immigration francophone a été créé, des gestes de promotion et d’appui à diverses causes ont été pausés, etc.

Les élections ont données lieu à des changements en profondeur. Cinq postes étaient à combler, Constant Ouapo, Marine Rigal, Guy Lucas, Housseyn Belaiouer et Richard Kempler ne sollicitant pas un autre mandat ou ayant démissionné. Pour les remplacer, Serge Paul, Albertine Chokode, Clément Panzavolta, Stéphane Hamade et Tom Galaty ont été élus sans opposition. Ils se joindront aux administrateurs dont les postes n’étaient pas en élection et qui poursuivent leur engagement auprès de l’ACFO-Toronto, soit Benjamin N’Goran, Tharcisse Ntakibirora, Nathalie Nadon et Marino Miguela.

Comme le président sortant l’avait souligné plus tôt, il est important que la communauté soutienne l’ACFO-Toronto. Davantage de membres et de bénévoles seraient plus que les bienvenus afin que cet organisme donne son plein potentiel. Par les temps qui courent et avec les appréhensions quant à ce que réserve 2019, cet organisme a encore beaucoup de pain sur la planche.

PHOTO : Constant Ouapo a présenté son rapport à l’assistance.