Le jour tombe doucement sur Toronto. Le soleil disparaît lentement derrière les petites maisons qui bordent le parc Wychwood Barns. À l’entrée des jardins, une curieuse scène vient de commencer. Une vingtaine d’artistes dansent, et certains font tournoyer des perches à selfie. Des chants et des notes de tambour les accompagnent. Quelques mètres plus loin, les danseurs tournent en rond. Le visage faussement enjoué, ils lancent des phrases qui se mêlent les unes aux autres dans une mélodie entêtante : « Prenons un selfie ». « As-tu Instagram? ». Les artistes s’adressent au public qui les a suivis.

Différentes formes d’art, utilisation des nouvelles technologies, réflexion sur la communication et les réseaux sociaux, interactions avec l’assistance, déambulation : ce sont quelques-uns des principaux ingrédients de la performance jouée le vendredi 29 juin. Babel-o-Drome est une pièce théâtrale multimédia et multilingue, en français et en anglais. Elle est présentée par le collectif Bus 1.2.3, qui regroupe des artistes torontois et montréalais, avec le chœur Element de Toronto.

Derrière Babel-o-Drome, il y a La Bibliothèque de Babel, une nouvelle publiée en 1941 par l’auteur argentin Jorge Luis Borges. Il y est question d’une bibliothèque aux immenses rayonnages, qui rassemble tous les livres de 410 pages publiés ou même pas encore écrits, dans toutes les langues imaginables. Babel-o-Drome s’inspire de cette histoire pour aborder des questions d’actualité : surplus d’information et de communication, questionnements identitaires… Et en participant, le public s’interroge aussi.

Dans le parc Wychwood Barns, la ballade théâtrale se poursuit. Des artistes tapent frénétiquement sur de vieilles machines à écrire, au rythme de nouveaux chants. D’autres comédiens tiennent des cadres sur lesquels sont projetés des extraits de films en noir et blanc. Plus tard, tout le monde se dirige vers les pelouses du parc, pour de nouvelles performances qui font participer le public. Ensuite, la pièce s’est rejouée le 30 juin, puis le 1er juillet. Et ce n’est pas fini. Des extraits de Babel-o-Drome et des objets numériques utilisés lors des représentations seront présentés le 29 septembre lors de la Fête de la Culture, dans les bibliothèques Deer Park de Toronto et Woodside Square de Scarborough. La pièce sera aussi jouée le 20 octobre lors du festival Phénomena de Montréal. L’artiste torontoise Nicole Croiset réalise également une vidéo à 360 degrés, à partir d’images capturées lors de la représentation. Elle sera disponible sur sa chaîne YouTube, mediacronic. Une autre manière d’assister à la pièce, et surtout d’y participer.

PHOTO: Un public nombreux était présent pour la représentation du 29 juin.