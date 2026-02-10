Pour répondre à une urgence sociale grandissante, une nouvelle initiative communautaire propose un soutien alimentaire respectueux et adapté à Toronto. Fondée par La Passerelle, la Banque alimentaire L’Agapanthe vise à réduire la précarité et soutenir les bénéficiaires.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Face à l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans la communauté francophone, la première banque alimentaire francophone de Toronto a ouvert ses portes à L’Agapanthe, une initiative de La Passerelle.

« Il y a eu une grande augmentation de la pauvreté après la COVID au sein de notre communauté. Les familles nouvellement arrivées ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts », explique Léonie Tchatat, directrice générale de La Passerelle. Le coût de la vie, désormais beaucoup plus élevé, exerce une pression constante sur des personnes déjà fragilisées par des obstacles systémiques.

Même lorsque les nouveaux arrivants possèdent une formation ou une expérience professionnelle, la réalité reste complexe. « Aujourd’hui, de nombreuses personnes survivent. Elles sont éduquées, mais n’ont pas forcément accès à l’emploi et vivent dans des conditions de précarité absolue », mentionne Mme Tchatat.

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de créer une banque alimentaire francophone. « Il y avait un besoin criant d’avoir un espace sur mesure, culturellement adapté, où notre clientèle peut venir s’alimenter et diminuer la précarité alimentaire », indique la directrice générale.

Contrairement aux modèles traditionnels, le concept de la Banque alimentaire L’Agapanthe met l’accent sur la dignité et l’accompagnement des bénéficiaires. Ces derniers « ne se sentent pas comme des mendiants. Ils sont respectés et accompagnés dans le cadre de ce programme alimentaire », insiste-t-elle.

Ouverte depuis quelques semaines, la banque alimentaire accueille le public tous les jeudi et vendredi. De façon bien organisée, la nourriture est reçue le mardi, triée et classée le mercredi, puis distribuée sur deux jours. Cette structure permet d’assurer un service efficace.

L’initiative a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires communautaires et institutionnels, notamment Delta Family, Taibu, la Ville de Toronto, qui appuient La Passerelle depuis ses débuts. « Tant que nous aurons la capacité et que le besoin sera là, nous continuerons d’offrir nos services à la communauté francophone », confirme Mme Tchatat, en soulignant le désir d’avancer et d’évoluer petit à petit dans ce nouveau domaine.

Au cours des deux premiers jours après l’ouverture, 75 familles ont bénéficié de l’aide alimentaire offerte par L’Agapanthe, ce qui montre l’ampleur des besoins dans la communauté francophone de Toronto.

Photo : Flora Kemayou de La Passerelle aide un client. (Crédit : La Passerelle)