Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) et le collège La Cité à Toronto viennent d’annoncer leur partenariat dans le but d’offrir conjointement une toute nouvelle formation en service à la clientèle.

Le projet vise à former et à accompagner des bénéficiaires du programme Ontario au travail qui souhaitent effectuer un retour aux études ou intégrer le marché du travail dans ce domaine.

Dès le mois d’août 2020, La Cité offrira en français la formation Service à clientèle et à la réussite d’une durée de huit semaines (160 heures). Au cours de cette période, les participants suivront des cours tels Travail d’équipe, Gestion du temps et Organisation et culture au travail pour travailler dans des centres d’appel, dans les banques ou le commerce de détail. Une fois leur formation complétée, ils recevront un certificat attestant leur réussite.

« Ce projet de formation novateur sur le service à la clientèle nous permet non seulement de continuer à consolider notre collaboration avec La Cité mais aussi de contribuer au mieux-être de la clientèle francophone », a déclaré Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre francophone de Toronto.

Cette entente entre les deux organisations s’ajoute aux nombreux projets de partenariat développés depuis décembre 2016. Les étudiants du programme de Relations publiques de La Cité ont notamment élaboré et organisé des activités pour le CFGT. De plus, le Collège accueille dans ses bureaux de Toronto les intervenants du CFGT dans le cadre du projet Espace Jeunesse, en plus de faire appel à l’expertise de divers services du CFGT dans plusieurs domaines (Santé mentale, Centre de petite enfance et de la famille, Centre d’emploi, etc).