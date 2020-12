Le Collège du savoir offre des programmes de formation générale aux adultes pour les aider à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables pour la formation professionnelle ou collégiale dans la région de Peel. Le jeudi 10 décembre, ses dirigeants et ses membres se réunissaient en ligne pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

Il faut mentionner que ce centre de formation est déménagé le 1er avril dernier au 2, boulevard County Court à Brampton.

« Un emplacement stratégique, car il est situé à la jonction de Brampton et Mississauga, explique le directeur général de l’organisme, Saint-Éloi Tshilumba. Cela facilite non seulement l’accès aux apprenants de Brampton, mais aussi à ceux venant de Mississauga et d’Oakville. De plus, il y a le centre commercial Shoppers World à proximité qui est un terminus d’autobus important. »

Au cours de l’exercice financier 2019-2020, le Collège du savoir a dispensé ses programmes à 91 apprenants. Obligé de fermer ses portes le 21 mars par mesure de prévention pour assurer la sécurité des apprenants et des employés à cause de la COVID-19, les administrateurs ont dû s’adapter rapidement à la nouvelle réalité qui frappait la population.

« Comme nous ne savions pas quelle ampleur allait prendre cette situation, le lien avec nos apprenants était une des clés essentielles pour traverser ensemble cette crise qui dure encore, ajoute M. Tshilumba.

« Ensuite, beaucoup d’autres moyens ont été mis en place depuis la fin mars pour assurer tout le soutien possible à nos apprenants notamment la formation en ligne et le renforcement de l’interaction sur les réseaux sociaux, etc. »

Dans son rapport annuel, la présidente Lucette Shibanda a parlé de fierté. « Je suis fière de pouvoir affirmer que notre personnel et nos bénévoles ont mis les bouchées doubles pour offrir des programmes d’alphabétisation personnalisés de qualité contribuant à renforcer des communautés et des individus, et à développer leur résilience face à la pandémie de COVID-19.

« C’est grâce aux efforts de tous ceux impliqués dans notre organisme (bailleurs de fonds et donateurs, partenaires communautaires et apprenants) que nous connaissons un tel succès. En collaboration avec le personnel, nous avons trouvé des solutions audacieuses pour nous assurer que le Collège du savoir soit en bonne posture pour faire face à la crise actuelle et à l’avenir. Nos priorités sont de renforcer notre impact, d’étendre notre influence et d’accroître nos ressources, ce qui nous permettra de changer radicalement la situation concernant l’alphabétisation dans la région de Peel », a conclu la présidente.

PHOTO – Saint-Éloi Tshilumba