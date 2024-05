Richard Caumartin

L’organisme Retraite active de Peel (RAP) a tenu sa sixième assemblée générale annuelle, le mercredi 22 mai, au Centre communautaire Frank McKechnie. Cet événement marquait le début d’une année mémorable, avec la présentation du rapport annuel, des états financiers et des prévisions budgétaires pour 2024-2025.

Lorraine Gandolfo, présidente de l’organisme, a ouvert la réunion en remerciant chaleureusement les nombreux participants et en présentant les membres du conseil d’administration. Cette année est particulièrement spéciale pour RAP, qui célèbre son 20e anniversaire. Un comité a été formé dès janvier pour planifier des activités exceptionnelles, culminant avec un gala le 7 juin au Mississauga Convention Centre.

« Nos précieux partenaires, comme la Ville de Mississauga, le Centre Frank McKechnie et l’Équipe de santé familiale de Credit Valley nous permettent d’offrir une programmation variée », a indiqué Mme Gandolfo. Elle a également salué le Centre de santé communautaire Wellfort et son agent francophone Patrick Padja pour la coordination des activités de promotion de la santé, notamment un programme d’exercices de renforcement musculaire.

L’organisme a connu une année de croissance, avec une augmentation de l’adhésion à 150 membres et du taux de participation à 3000 personnes aux activités culturelles, éducatives, informatives et de promotion de la santé. « En février dernier, un sondage effectué auprès de nos membres a révélé un taux de satisfaction de plus de 45 % », indique-t-elle.

En avril 2023, les membres ont participé à la préparation et la présentation de la Foire des arts et cultures francophones du Cercle de l’amitié dans le cadre du 50e anniversaire de l’organisme communautaire. En mai, ils ont été initiés à la danse en ligne et, en juin, 60 personnes ont clôturé la saison avec une fête champêtre et un barbecue.

L’automne a apporté de nouvelles initiatives, comme la première rencontre du groupe d’hommes en octobre, des jeux de cartes populaires et des discussions sur des sujets courageux animées par Marie-France Lefort. Maurice Wong a initié les membres au Tai-Chi, une première pour l’organisme.

En 2023, RAP a organisé un atelier sur la maltraitance, une formation sur la trousse d’urgence, une vente de livres et d’artisanat, ainsi que des activités festives telles que le repas de Noël et des séances de karaoké. Un lunch spécial en début d’année a été dédié aux bénévoles, indispensables au bon déroulement des activités. Les membres ont exploré la poésie en février avec l’autrice Véronique Sylvain et savouré une spécialité culinaire mauricienne préparée par Bernard Woo et son équipe.

Pour célébrer la Journée de la femme en mars, l’organisme a honoré l’apport de ses fondatrices.

Le conseil d’administration a également présenté de nouveaux statuts et règlements pour se conformer à la Loi sur les organismes sans but lucratif de 2010, qui entrera en vigueur en octobre prochain.

Lors de la période d’élection, quatre personnes ont été élues par acclamation : Michelle Dalcourt, Elaine Molgat, Françoise Myner et Sylvie Wong. Avec cette nouvelle équipe et une programmation toujours plus riche, Retraite active de Peel continue de dynamiser la communauté francophone de la région.

Photo : Le conseil d’administration. De gauche à droite : Michelle Dalcourt, Elaine Molgat, Françoise Myner, Lorraine Gandolfo, Lise Fortier et Jacques Fortier