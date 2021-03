Le mercredi 24 mars avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Franco-Fête de Toronto (FFT) où les membres du conseil d’administration et des représentants de la communauté étaient réunis de façon virtuelle.

Les dirigeants ont profité de ce rassemblement pour honorer et remercier le président sortant, Daniel Mayer, pour sa contribution au sein de l’organisme ayant comme mission, depuis plus de 40 ans, de donner aux Torontois un lieu de rassemblement et de fête pour célébrer la culture francophone dans son ensemble.

Après six années au sein de la FFT, M. Mayer quitte son poste. En se remémorant son engagement comme administrateur, M. Mayer est particulièrement fier du travail accompli par son équipe l’année dernière qui a offert une édition entièrement virtuelle alors que le monde des festivals et du spectacle avait dû être mis sur pause.

« Je suis très fier que la Franco-Fête de Toronto, grâce à toute l’équipe du Groupe Simoncic, ait pu surmonter les défis qu’a posés la COVID-19, en présentant une édition virtuelle tout à fait réussie, dit-il. Cette diffusion entièrement en ligne sur nos réseaux sociaux a permis d’élargir notre public, allant rejoindre en direct des spectateurs au-delà des frontières ontarienne et québécoise, allant même jusqu’aux États-Unis et en Haïti ! C’est tout un exploit! »

M. Mayer laisse en toute confiance sa place à Vincent Rocheleau, déjà administrateur au sein de l’équipe de la Franco-Fête de Toronto : « Je connais bien Vincent Rocheleau. Je suis confiant que la Franco-Fête de demain est entre de très bonnes mains, grâce à son leadership et à toute l’organisation », conclut le président sortant.

Avocat associé chez Blaney McMurtry LLP et également secrétaire du Comité des Langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario, Vincent Rocheleau continue de s’impliquer dans la communauté francophone de Toronto, dont il fait partie.

« L’Ontario compte la plus importante communauté francophone minoritaire au pays – environ 600 000 personnes. C’est une communauté riche et diversifiée. Si nous voulons la connaître, il faut écouter sa musique et en apprendre davantage sur ce qui allient les francophones de l’Ontario », explique le nouveau président.

Son souhait le plus cher est de rassembler davantage les francophones de la province. « Je veux tenter de faciliter l’accès et la participation des gens qui habitent à l’extérieur de la métropole, affirme M. Rocheleau en partageant ce qu’il souhaite accomplir pendant sa présidence à la FFT. La pandémie nous a permis d’offrir un festival en 2020 entièrement en ligne et de joindre des gens de partout dans le monde. Une fois que les spectacles en présentiel seront de retour, j’ai hâte de voir les gens se réunir à nouveau au Dundas Square. »

L’équipe de la FFT est en pleine préparation de la 39e édition qui mettra de l’avant la culture togolaise. La programmation du prochain événement, qui prend une nouvelle tournure cette année, sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

SOURCE – Franco-Fête

PHOTO – Vincent Rocheleau