Les vitrines du temps des Fêtes mises en place par la Compagnie de la Baie d’Hudson sont une tradition pour les Torontois depuis les débuts de la ville. Chaque année, le dévoilement du thème se fait avec beaucoup d’enthousiasme de la foule présente. Les organisateurs coupent le ruban et les rideaux rouges s’ouvrent pour dévoiler les nouvelles créations, tout comme une visite aux théâtres Mirvish.

Les vitrines ont déjà inclus des scènes d’un Noël blanc, un monde de conte de fées rempli d’animaux de la forêt et même de petites figurines au sein d’un village d’antan. Illuminées et animées. Elles se rapprochent des théâtres de marionnettes.

Avec le confinement en vigueur, c’est une sortie parfaite pour la famille. Les vitrines ne requièrent aucune interaction d’autres personnes et il est assez rapide d’en faire le tour. Il est donc possible de suivre les règles sanitaires mises en place par la province tout en profitant de ces décorations festives. Les vitrines sont encore plus magiques en soirée, car les passants peuvent apercevoir les détails des jeux de lumière.

Cette année le thème des vitrines est axé sur la modernité. Celles-ci présentent l’atelier du père Noël, non pas avec des elfes au travail, mais des robots qui s’acquittent de leurs multiples tâches, notamment la création de cadeaux de Noël! La Compagnie de la Baie d’Hudson fait un clin d’œil au rôle majeur que joue la technologie dans nos vies.

Depuis quelques années le monde de la robotique fait des avancées considérables, notamment les robots culinaires qui contribuent à la préparation des repas, et plus récemment avec les voitures Tesla qui roulent toute seules sur la route. Les chaînes automatisées prennent de l’ampleur partout dans le monde, alors pourquoi pas au pôle Nord? C’est un Noël automatisé, mais chaleureux, qui émerveille à La Baie.

SOURCE – Élodie Dorsel