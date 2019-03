La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) est l’organisme porte-parole des 25 000 jeunes qui fréquentent une école secondaire francophone en Ontario. « Par et pour » les jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de représentation, un conseil jeunesse provincial. Chaque année, la FESFO informe, sensibilise et mobilise des milliers de jeunes et organise pour eux des activités enrichissantes.

Le 19 février dernier, c’est avec une grande excitation que la FESFO a lancé, à Toronto, la 13e édition du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario. En cette occasion, 80 élèves ont été rassemblés dans la Ville reine pour cet événement d’envergure provinciale.

Les participants ont pu observer le travail des députés, puis ils ont assisté à un panel de discussions. Les projets de loi débattus cette année ont été la Loi modernisant le réseau ferroviaire de l’Ontario en investissant dans des nouvelles lignes et des technologies ferroviaires, et en incorporant la compagnie Ontario RapiRail inc. (2019), la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario afin d’étendre ses obligations à l’ensemble du secteur privé ainsi que la Loi abrogeant la Loi sur les hôpitaux publics et établissant la Loi sur les hôpitaux de l’Ontario. Dans les jours qui ont suivi, les jeunes ont eu la chance de débattre les projets de loi à l’Assemblée législative de l’Ontario (Queen’s Park).

« Le Parlement jeunesse est une occasion unique pour nous, les jeunes du secondaire, d’explorer le monde de la politique provinciale. Cet événement 100 % en français nous fait réfléchir sur les différents métiers reliés à la politique : être un élu, un journaliste, un employé d’un organisme non gouvernemental, un fonctionnaire ou plus encore. J’aimerais remercier, au nom de la jeunesse franco-ontarienne, le ministère de l’Éducation de l’Ontario de mettre en oeuvre conjointement avec notre organisme provincial cet événement si enrichissant pour les futurs politiciens! », partage Alisha Kara, vice-présidente de la FESFO.

Le Parlement jeunesse francophone de l’Ontario est une activité provinciale à grand déploiement initiée en 2007 par Jean-Marc Lalonde, un ancien président de l’Assemblée des parlementaires de la francophonie – section de l’Ontario et député de Glengarry-Prescott-Russel de 1995 à 2011. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et de gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle, 2013-2014 à 2017-2018. Cette activité annuelle est mise en oeuvre conjointement par le ministère de l’Éducation et la FESFO.

En cette époque d’instantanéité dans le domaine de l’information, le public était invité à suivre de près le Parlement jeunesse sur les médias sociaux de la FESFO et en suivant notamment le mot-clic #PJFO2019 pour toute autre publication faite par les participants et les animateurs sur place. C’est cependant sur le long terme que se manifestera l’impact réel de cette activité : car en ayant contribué à l’éducation civique de ses jeunes participants, elle portera ses fruits dans leurs engagements futurs à l’endroit de la société.

SOURCE : FESFO