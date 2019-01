Un dernier rendez-vous? Oui, mais pour l’année 2018 seulement! Le programme Nouveaux Horizons du Cercle de l’amitié de Mississauga, qui s’adresse aux personnes âgées, se poursuivra au cours de 2019 et la rencontre du 13 janvier sera d’ailleurs l’occasion de célébrer la fête des Rois.

Qu’en a-t-il donc été de l’activité du 16 décembre dernier? Alors que Noël approchait à grands pas, il était tout naturel que l’organisme en souligne les attraits et les aînés de la région de Peel étaient invités à s’y préparer par le biais de l’artisanat. Cependant, avant de passer à la partie interactive de l’après-midi, c’est bien sûr par le traditionnel dîner que le groupe de participants a entamé sa rencontre. Au menu : un pâté au poulet avec salade, sans oublier le délicieux dessert, un gâteau tiramisu.

Après le repas, place au bricolage! Alors que de la musique festive était diffusée dans la salle, Stéphanie Poirier, une employée du Cercle de l’amitié, a convié l’assistance à se lancer dans la confection de cartes de Noël. Le matériel était fourni par l’organisme et les uns et les autres ont mis à profit ce qui était mis à leur disposition pour faire naître des paysages d’hiver et rassembler en une seule oeuvre les symboles les plus représentatifs du temps des Fêtes.

De son côté, une participante aux activités de Nouveaux Horizons, Micheline René, s’était offerte pour animer un atelier sur la décoration de cônes de pin. Plus familièrement nommées « cocottes » au Canada français, on les retrouve dans bon nombre d’ornements qui ne sont pas seulement propres au temps des Fêtes. Dans le cas présent, les participants les ont peinturées aux couleurs caractéristiques de Noël et leur ont appliquées de scintillantes paillettes.

Il s’agissait là de la dernière activité du Cercle de l’amitié pour 2018. Une nouvelle page d’histoire s’ouvre à présent pour l’organisme qui compte aller encore plus loin dans son offre de programmes et qui réserve bien des surprises aux francophones de sa région!

PHOTO : Un dîner en toute convivialité