La Coopérative radiophonique de Toronto (CRT) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le vendredi 29 novembre. L’organisme gère le site web grandtoronto.ca de même que la station CHOQ-FM 105,1.

C’est bien entendu la radio qui accapare l’essentiel de ses activités. Comme la CRT, en dépit de son nom, couvre la région et non pas uniquement la Ville reine, c’est dans les locaux de Mississauga du Centre francophone du Grand Toronto que l’AGA s’est déroulée. Ce choix n’est pas anodin non plus puisque les deux organismes collaborent sur une base régulière.

En effet, comme la directrice générale, Zaahirah Atchia, l’a expliqué, CHOQ donne beaucoup de visibilité au Centre francophone. Cette relation sera appelée à se muer en partenariat et les employés de l’organisme, qui fournit une vaste gamme de services sociaux et communautaires, interviendront plus souvent à la radio sur divers sujets. La directrice générale du Centre francophone, Florence Ngenzebuhoro, était aussi présente à l’AGA pour présenter, en quelques mots, l’organisme sous sa responsabilité.

Dans son rapport, le président de la CRT, Rajiv Bissessur, a évoqué l’importance de la proximité dans l’approche adoptée par CHOQ. La radio communautaire contribue à l’enrichissement culturel de la minorité francophone et à la promotion d’artistes émergents. La dernière année a été à l’image des trois autres qui l’ont précédée, marquées par le développement de nouveaux concepts et activités et un redressement financier majeur. Il n’est pas exagéré de dire qu’une crise budgétaire a été évitée.

À ce propos, la directrice générale a procédé à la lecture des états financiers. L’assistance a remarqué que l’organisme, malgré une diminution drastique des revenus en publicités gouvernementales, s’en est bien sorti en recevant davantage de subventions et de contributions. Malgré tout, la CRT conclut l’année avec un léger déficit d’environ 16 000 $. Mme Atchia a mentionné à ce propos qu’une prise de conscience s’est opérée au cours des derniers mois quant à la nécessité d’accroître l’indépendance de l’organisme.

La directrice générale a poursuivi avec la lecture de son rapport qui débutait avec un constat : la compétition entre les médias locaux de langue française est très forte. Le plan stratégique continuera à encadrer les orientations de l’organisme : diversification financière pour être moins tributaire des gouvernements, diversité dans l’offre de services, formation des employés aux nouvelles technologies, dynamisation du comité de programmation, augmentation du nombre d’entrevues en direct, amélioration de la visibilité, etc.

Un poste demeure vacant au sein du conseil d’administration qui, après élections, est désormais composé de Taweeda Asgarally, Rajiv Bissessur, Jean-Alexandre de Bousquet, Nadège Cédras, Judith Charest, Francis Cronier-Thériault, Assiatou Diallo, Gabriel Osson, Mohamed Tiene et Elyzabeth Walling.

La CRT et son navire amiral, CHOQ, entreprennent donc l’année du bon pied avec bien des projets sur la table.

PHOTO : Rajiv Bissessur et Zaahirah Atchia