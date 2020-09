Cette année, la 15e édition du festival de musique Francophonie en Fête tiendra ses spectacles entièrement en ligne.

Pour débuter le festival, Francophonie en Fête annonce trois spectacles virtuels gratuits pour souligner le 25 septembre, Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.

C’est avec plaisir que Francophonie en Fête soulignera cette journée avec les prestations de trois artistes primés de l’Ontario francophone. En effet, les rythmes de la francophonie seront célébrés grâce aux spectacles virtuels de Cindy Doire, Mélissa Ouimet et Abel Maxwell.

Mélissa Ouimet, rockeuse franco-ontarienne, s’approprie les scènes de partout depuis plus de dix ans. Femme de cœur et de tête, Mélissa s’est engagée en unissant plusieurs voix lors du combat des Franco-Ontariens contre les mesures anti-francophones grâce à sa chanson Personne ne pourra m’arrêter. Maintenant considérée hymne de la résistance Franco-Ontarienne, la chanson est connue partout en Ontario francophone.

Artiste imagée qui vogue entre l’électro dream-pop et le folk, Cindy Doire est une auteure-compositrice-interprète qui sait s’appuyer sur ses forces, son essence et sa détermination. Elle livre sa musique avec conviction et selon sa nature : sensible, créative et curieuse. Avec une grâce indéniable, elle explore constamment le croissement des genres tout en poussant les limites de la musique folk.

Arrivé il y a une dizaine d’années en Amérique du Nord sans le sou, sans emploi et sans connections, Abel Maxwell est devenu un artiste reconnu sur la scène artistique internationale. Grâce à sa passion, son authenticité et son respect des valeurs humanitaires, il inspire les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur capacité à faire une différence. Il nous fera vibrer au son de sa musique style Zouk-Kompas.

Dès le 25 septembre, les spectacles du seront accessibles gratuitement depuis le site de Francophonie en Fête grâce à un lien YouTube. Ne ratez pas l’occasion d’apprécier, pour une période indéterminé, ces artistes remarquables, et de célébrer ensemble la culture Franco-Ontarienne!