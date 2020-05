L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé le 6 mai dernier la liste des 17 organismes bénéficiaires des subventions de la troisième ronde du programme « Effet multiplicateur ». Près de 200 000 $ vont être attribués à des organismes dont les projets sont destinés à bonifier l’offre active de service aux francophones de la province.

Pour les organismes récipiendaires, l’aide financière servira à renforcer la capacité économique régionale pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la collaboration, et à promouvoir le développement d’une économie forte et diversifiée dans le Sud-Ouest, le Centre et l’Est de l’Ontario. Ces projets financés, développés en partenariat avec plus de 30 organismes communautaires, créeront 19 emplois permanents et 25 postes temporaires dans la province, en plus de sécuriser 40 emplois déjà existants (permanents ou temporaires).

« Grâce à l’aide reçue de FedDev Ontario, des projets de qualité sont soutenus et servent à la population franco-ontarienne. Cela participe directement à l’épanouissement et le renforcement de nos communautés. À chaque ronde que nous lançons, nous constatons que les demandes augmentent. Pour cette période, nous avons reçu des demandes de la part de 33 organismes pour un montant total de près de 575 000 $ », explique Peter Hominuk, directeur général de l’AFO.

Le programme « Effet multiplicateur » veut outiller les organismes communautaires pour identifier les effets de levier de leurs initiatives et maximiser ainsi leur impact dans les communautés francophones du Centre-Sud de l’Ontario. Le programme soutient le « Plan stratégique communautaire Vision 2025 » qui pointe le manque de ressources comme étant un défi pour la conception de projets.

Parmi les récipiendaires figurent la Coopérative radiophonique de Toronto (CRT), l’Alliance pour une communauté éducative inclusive (ACEI Ontario), l’Auberge francophone d’Accueil et des Services aux immigrants (AFASI), l’Auberge francophone des Services de garderies familiales (AFSGF), FrancoQueer ainsi que le Centre communautaire francophone Windsor Essex-Kent (CCFWEK).

Ainsi, la CRT reçoit 16 500 $ pour « repenser les emplois de la radio communautaire en 2020 : réflexion et formation »; l’ACEI Ontario obtient 10 000 $ pour en vue d’une « Étude pour la création d’une entreprise sociale pour conception et commercialisation de matériel pédagogique; l’AFASI mérite 9000 $ destiné au « renforcement des capacités du conseil d’administration de l’Auberge francophone »; l’AFSGF reçoit 9200 $ pour son « Programme Essor – Petite Enfance; FrancoQueer acquiert 8500 $ pour le « capacité et engagement » et le CCFWEK obtient 15 000 $ pour le « développement d’un plan stratégique et opérationnel pour Carrefour communautaire francophone ».

SOURCE : L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario