Raymond Marentette habite aujourd’hui dans le quartier Port Credit, à Mississauga. Ce retraité de 84 ans est originaire de Tecumseh, dans le Sud-Ouest ontarien. Sa famille est la neuvième génération de Marentette de la région de Windsor, son ancêtre faisant partie des pionniers du Fort de Detroit au XVIIIe siècle. En 1720, François Godé s’est établi au Fort Detroit. Il a obtenu le titre de Seigneur de Marentz, qui a été changé plus tard par les Français à Marentette. Un nom très familier encore aujourd’hui dans la région de Detroit.

M. Marentette est à l’origine d’un nouveau groupe Facebook pour cyclistes de 80 ans et plus, l’Académie royale des cyclistes octogénaires (Royal Academy of Octogenarian Cyclists). Ce groupe compte 686 membres répartis dans le monde entier.

Raymond Marentette et son épouse Jeanne

« Je dois en refuser plusieurs qui veulent se joindre au groupe mais qui n’ont pas encore l’âge requis de 80 ans, raconte le sympathique retraité. Douze de nos membres sont nonagénaires et le plus vieux, qui a 99 ans, habite en Angleterre. Nous avons 345 membres aux États-Unis, 137 au Canada, dont 78 en Ontario et 11 au Québec. Toutes nos communications sont faites dans les deux langues officielles. »

Natif de Windsor, le Franco-Ontarien a vécu toute sa jeunesse à Tecumseh dans une maison que son père avait bâtie. « Avant de me marier, j’ai été transféré à Chicoutimi pour l’ouverture de nouveaux magasins de chaussures Bata pour qui je travaillais à l’époque.Trois ans plus tard, je suis revenu à Tecumseh où je me suis marié en 1964.De l’âge de 30 ans jusqu’à 60 ans, j’ai travaillé comme administrateur pour le Windsor Essex District Catholic School Board, puis j’ai pris ma retraite en 1997 », se souvient-il.

En 2000, lui et son épouse Jeanne achètent une maison à Brampton et y vivront jusqu’en 2010. « Nous avons ensuite déménagé dans notre condominium dans le quartier de Port Credit, à Mississauga, un secteur riverain idéal pour faire du vélo. J’ai toujours fait du vélo uniquement pour le plaisir. » Un jour, son épouse lui dit qu’elle n’aimait pas qu’il se promène seul à bicyclette. C’est alors qu’il a ouvert son ordinateur et invité les gens sur Facebook à venir le rejoindre pour une balade en groupe.

« J’ai mis en place un groupe de cyclistes en 2018 à Port Credit pour le plaisir, pour faire du vélo avec d’autres amateurs comme moi, explique M. Marentette. Nous avons appelé cette initiative le Slow Roll Program de Port Credit, un nom et une idée qui vient de Detroit pour redonner vie à un certain quartier de la ville. Le premier soir, 13 personnes sont venues me rejoindre puis l’idée a fait son chemin et maintenant, nous sommes une cinquantaine à pédaler ensemble de façon hebdomadaire. »

Cette initiative lui a valu en 2019 de recevoir de la Ville de Mississauga le Prix de reconnaissance Phil Green présenté annuellement par le Comité aviseur de cyclisme de la municipalité à une personne qui démontre beaucoup d’initiative dans la promotion du cyclisme et autres formes de transport durable à Mississauga.

Il a commencé à réunir des cyclistes de tous âges pour des balades bihebdomadaires de 10 à 15 km et profiter des sentiers riverains de Port Credit au printemps de 2018.

Ces rendez-vous ont pris de l’ampleur et M. Marentette a reçu l’appui d’un commanditaire local qui a fourni des t-shirts pour tous les participants.

Puis le 30 décembre 2019, il fonde l’Académie royale des cyclistes octogénaires. « Je ne connaissais personne de 80 ans et plus qui faisait du vélo avec nous, dit-il. Je me suis dit pourquoi les personnes de mon âge ne participent pas? J’ai voulu remédier à cela et donner un nom original à ce nouveau groupe, un nom porteur d’espoir et de vie. Au début, 10 personnes se sont inscrites en ligne, puis 20 la deuxième semaine, et maintenant nous sommes 686. Nous dépasserons sûrement les 700 très bientôt! »

M. Marentette veut organiser une journée où les membres de ce nouveau groupe Facebook de cyclistes octogénaires de la région et d’ailleurs viendront faire du vélo avec lui. « Ce sera une première mondiale! Qui aurait cru qu’il y avait autant d’octogénaires qui font du vélo pour le plaisir? », conclut-il. Pour se joindre au groupe, visitez le site Facebook Royal Academy of Octogenarian Cyclists.

PHOTO (courtoisiede Raymond Marentette) – Le groupe de cyclistes de Port Credit à l’occasion de la première balade à vélo cet été