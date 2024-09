Radio-Canada a célébré dans une ambiance de grande fête, le lancement de sa saison 2024 -2025. C’était le jeudi 19 septembre au cours d’une soirée exceptionnelle qui s’est tenue au Studio Shvrk à Toronto. Une expérience inoubliable qui a favorisé un rassemblement synchronisé à travers 10 stations régionales au Canada.

Dramane K. Denkess

Radio-Canada qui entend rassembler les francophones de toute la province autour de ses différentes émissions a mis les petits plats dans les grands pour donner un beau moment de réjouissance au public présent.

« Vous savez, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons une saison pleine de nouveautés qui, nous l’espérons, enrichiront votre quotidien. Bien entendu, nous continuerons à vous éclairer, vous renseigner et vous divertir dans le respect de notre mandat. Dans cette optique, nous vous proposons, entre autres, des émissions qui reflètent les réalités, la diversité et les richesses de nos marchés en Ontario, conformément à notre volonté d’être près des gens, accessible partout et générateur de confiance », explique Zaahirah Atchia, directrice de Radio-Canada Ontario, en guise de bienvenue aux invités.

Tout au long de cette soirée, le public a eu l’occasion d’échanger et de se familiariser avec les nombreuses voix et les nombreux visages qui font battre le cœur de Radio-Canada en Ontario. Des personnalités locales qui ont su faire preuve de disponibilité pour le grand plaisir des auditeurs : Gabrielle Sabourin, animatrice de l’émission À échelle humaine; le chef d’antenne Gabriel Garon ; la journaliste et réalisatrice Marjorie April d’ICI Première; Charles Lévesque, animateur et réalisateur de l’émission Matins sans frontières; Francesca Mérentié, animatrice du vidéo-journal, Elsie Miclisse, animatrice de l’émission Le matin du Nord, ainsi que le journaliste Sébastien St-François.

« C’est un bon moment pour rencontrer les gens de la communauté. Comme on est journaliste, la plupart du temps quand on rencontre des gens c’est dans les moments difficiles, complexes ou dans un contexte professionnel. Ce soir au-delà du contexte professionnel il y a quand même une rencontre avec des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. On peut discuter, on peut échanger. C’est beaucoup plus relaxe et c’est toujours plaisant », confesse le présentateur du journal du vendredi soir.

Quant à Myriam Eddahia, animatrice de l’émission Dans la mosaïque, elle a partagé son enthousiasme à l’idée de cette rentrée qui lui permet de parler justement des tendances de son émission. « Pour moi, c’est un nouveau chapeau à titre d’animatrice radio à l’émission Dans la mosaïque. C’est une émission quotidienne du lundi au vendredi de 15 h à 18 h où on parle d’enjeux qui touchent les francophones dans le sud de l’Ontario. Que ce soit l’actualité, la politique internationale, la culture, l’art ou le sport, on en parle ensemble. Le but est d’informer et de divertir, d’avoir de vraies conversations authentiques qui façonnent la société dans laquelle on vit. C’était important pour moi d’être là aujourd’hui pour faire savoir aux gens qu’on existe, qu’on est là pour eux, parce que c’est un service public. Et moi, je travaille pour les Canadiens », avoue-t-elle.

Un des moments forts de la soirée était la diffusion sur écran géant d’un jeu-questionnaire interactif, animé en direct depuis Montréal et retransmis simultanément dans toutes les stations régionales. Ce quiz a permis surtoutaux participants de tester leurs connaissances en matière de culture générale.

Performances musicales, interactivité, instants de joie et d’amusement avec un auditoire pluriel dans des décors éblouissants. Voici le cachet distinctif donné à ce moment de partage. Radio-Canada, en faisant de cette rentrée 2024-2025 un événement inspirant, festif et rassembleur, a su favoriser la proximité entre sa station, ses personnalités locales et nationales, et son public. Un beau moment de rencontre et d’échange à l’image de la communauté francophone de l’Ontario.

Photo : Des animateurs, journalistes et réalisateurs de Radio-Canada en Ontario