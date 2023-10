C’est avec une profonde tristesse que nous partageons avec vous la perte de Paul Jean Martial. Entouré de sa famille, Paul est décédé le 21 juillet à l’hôpital de Markham-Stouffville après un courageux combat contre le cancer.

Il laisse dans le deuil son épouse Nora depuis 44 ans, sa fille Katherine et son beau-fils Walter. Il laisse également dans le deuil ses sœurs Nicole (John), Johanne, Denyse (Neill), Lise (Dennis), son beau-frère Victor (Claire), ses neveux/nièces, sa parenté au Québec ainsi qu’à l’étranger.

Nous nous souviendrons de Paul avec affection. Il était une personne d’une profonde compassion, d’intégrité et de bienveillance. Il aimait passer son temps dans la nature au chalet et écrire de la poésie. Il était un coureur avide et couru son dernier 10 km avec sa fille en mai. Né à Montréal de Jean Albert Martial et Andrée Louise Martial (née Lessard), il a grandi à Toronto avec ses 4 sœurs. Il adorait passer du temps au chalet, nager dans le lac tranquille et allumer des feux de camp. Paul a fréquenté l’École secondaire Victoria Park où il rencontra Nora, sa petite amie depuis. Paul a obtenu son diplôme de l’Université de Toronto et a poursuivi ses études en droit à McGill, sur les traces de son père.

Paul s’est forgé une réputation d’avocat bilingue, créatif et déterminé au cours d’une carrière réussie de 40 ans. Il a été éminent juge suppléant à la Cour des petites créances de Toronto jusqu’à son décès. Au cours de sa carrière antérieure, il a notamment travaillé au Tribunal d’appel en matière de permis, au Bureau du Tuteur et curateur public et à la Commission ontarienne des droits de la personne. Plus récemment, il a eu l’honneur de soutenir les nouveaux Canadiens francophones auprès de Justice Canada.

Paul a fait du bénévolat auprès de nombreux organismes communautaires et a siégé au conseil d’administration du Collège Seneca. Il était passionné par le soutien à la communauté francophone, et membre du Chevalier de Colomb, du club Richelieu ainsi que membre fondateur de l’AFRY.

« C’est le cœur lourd que nous avons appris le décès de Paul cet été. Nos chemins se sont croisés pour la dernière fois lors de la dernière AGA de l’AFRY en mai dernier. Je me souviens à quel point Paul était toujours aussi passionné par l’évolution de notre association au fil des ans.

En tant que membre fondateur depuis 1994, Paul a joué un rôle crucial dans la croissance et le succès de l’AFRY. Je tiens à partager à quel point j’ai personnellement apprécié son soutien inébranlable et ses conseils judicieux au cours de cette période. Paul laisse derrière lui un héritage indélébile au sein de l’AFRY et de la communauté francophone de la région de York.

Son dévouement et sa passion pour la langue française resteront gravés dans nos mémoires.

En ces moments difficiles, nos pensées sont avec Nora, Catherine et tous les membres de sa famille. Nous vous adressons nos plus sincères condoléances », déclare Alain Beaudoin, président-directeur général de l’AFRY.

Les funérailles auront lieu le samedi, 28 octobre à 11 h, à la paroisse Saint-Louis de France, 1415 chemin Don Mills à Toronto. La famille recevra les condoléances au salon funéraire Cimetière York, 160 Beecroft à Toronto de 13 h à 15 h. Au lieu de fleurs, des dons commémoratifs peuvent être faits à la Société canadienne du cancer. Au nom de toute l’équipe du journal Le Métropolitain, nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Paul Martial, ainsi qu’aux membres de la communauté francophone de York.

Photo : Paul Martial