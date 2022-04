La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney a annoncé le 24 mars dernier le nom des lauréats des Prix de la francophonie de l’Ontario (PFO) 2022. Ces prix rendent hommage à des francophones et des francophiles qui ont contribué de façon remarquable à l’avancement et à la vitalité de la communauté francophone de la province.

Amikley Fontaine a remporté l’honneur dans la catégorie « Francophone ». Il est le fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l’autonomisation des jeunes noirs afin de les aider à développer les compétences de leadership nécessaires pour mieux réussir en Ontario.

Joël Beddows a quant à lui été choisi par le jury pour la catégorie « Francophile ». M. Beddows est un directeur artistique prolifique, dramaturge, mentor, enseignant et innovateur dont les projets visionnaires soulignent son profond engagement envers la francophonie ontarienne.

Dans la catégorie « Jeune francophone ou francophile », c’est Chloé Atwood qui a été honorée. Mme Atwood est engagée dans une variété de questions liées aux personnes vulnérables, à la santé mentale et au leadership des jeunes femmes franco-ontariennes de sa région.

« J’offre mes plus chaleureuses félicitations aux lauréats de cette année et à tous ceux qui ont été mis en nomination pour l’un de ces prestigieux prix, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Les lauréats des PFO ont tous en commun le leadership et l’engagement qui permettent à cette province de se développer, d’innover et de prospérer en français ».

« Les PFO récompensent des individus dont les initiatives remarquables illustrent le sens de la créativité et l’innovation des francophones et francophiles de la province, a expliqué Caroline Mulroney. Je tiens à féliciter les trois récipiendaires des prix de 2022 ainsi que toutes les personnes mises en nomination. »

Le comité de sélection était constitué de William Burton (PDG du mouvement Le Réveil), Gilles Fontaine (ancien directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario), Maxim Jean-Louis (président-directeur général de Contact Nord) et Gabrielle Lopez (directrice générale de la COFA).

Le jury a souligné le caractère exceptionnel des candidatures, mais aussi les trajectoires individuelles variées de chaque candidat. De l’avis unanime du jury, les trois lauréats des PFO 2022 sont des modèles exemplaires d’engagement et de dévouement qui font rayonner la francophonie ontarienne dans toute sa diversité.

PHOTO – Amikley Fontaine