Alors que la province célèbre le Mois de l’histoire des Noirs, le gouvernement de l’Ontario introduit un nouvel apprentissage obligatoire en histoire en 7e, 8e et 10e années portant sur les contributions exceptionnelles et sur l’histoire des Canadiennes et Canadiens noirs qui ont aidé à bâtir le Canada.

À compter de septembre 2025, le ministère de l’Éducation ajoutera pour la première fois un apprentissage obligatoire centré sur l’histoire des Noirs en tant que partie intégrante de l’histoire du Canada. Cet apprentissage présentera les diverses communautés noires qui se sont formées, et qui se sont développées au pays et qui ont contribué à son essor, tant avant qu’après la Confédération.

Les élèves découvriront ainsi les contributions remarquables des Noirs à la fondation du Canada en tant que jeune nation ainsi que les obstacles qui ont entravé la création d’un pays démocratique, inclusif et prospère.

« Il est très important que tous les élèves en sachent plus au sujet des communautés noires au Canada et de leur énorme impact sur le développement du pays. Les Noirs font partie de l’histoire du Canada depuis les années 1600, a déclaré Patrice Barnes, l’adjointe parlementaire au ministre de l’Éducation. C’est à cette fin que nous voulons que les élèves approfondissent leur compréhension du patrimoine divers et dynamique de notre pays et que nous intégrons cet apprentissage obligatoire. Ce dernier incorporera de nombreux moments décisifs et aidera les élèves à mieux comprendre le riche patrimoine canadien. »

Au cours de la prochaine année, le Ministère mènera des consultations avec des historiens et des éducateurs ainsi qu’avec la communauté noire afin d’éclairer le nouvel apprentissage.

Par ailleurs, l’Ontario poursuit la modernisation et l’actualisation du curriculum afin de veiller à ce que les élèves obtiennent leur diplôme en ayant acquis les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans la vie et au travail – dans la salle de classe et en dehors. Vu le rythme rapide des progrès technologiques et la montée de l’entrepreneuriat, la province lance dès la prochaine année scolaire un curriculum actualisé qui prépare les élèves aux emplois de demain.

« L’histoire des Noirs est l’histoire du Canada, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. Le fait de rendre obligatoire l’apprentissage sur les contributions des Noirs à la fondation et au succès de notre pays conduira la prochaine génération à mieux comprendre le sacrifice, l’engagement patriotique et les contributions durables des Canadiens noirs au développement du Canada. Alors que l’économie et la technologie évoluent sans cesse, nous continuerons de moderniser le curriculum en mettant l’accent sur l’enseignement des STIM afin que les élèves obtiennent leur diplôme en ayant acquis les compétences et la confiance qui leur permettront d’exercer des emplois bien rémunérés. »

Afin de respecter l’engagement du gouvernement visant à offrir une plus grande transparence aux parents et au public sur la façon dont le curriculum est mis à jour, le gouvernement provincial a publié le nouveau Guide concernant l’examen et la révision du curriculum de l’Ontario.

Ce guide donne un aperçu du processus d’examen et de révision du curriculum par le Ministère, de la maternelle à la 12e année, en français et en anglais. Il présente également le plan du gouvernement visant la révision du curriculum tous les cinq ans afin de veiller à ce qu’il soit actualisé et pertinent dans le contexte des compétences nécessaires aujourd’hui, tant sur le marché du travail que dans la vie.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo : « L’histoire des Noirs est l’histoire du Canada », a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.