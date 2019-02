Dans le cadre de sa 25e année d’existence, l’ensemble Les Voix du Coeur a mis les petits plats dans les grands en proposant Cabaret au Lula Lounge les 12 et 13 février derniers.

Cette activité rappelait de bons souvenirs aux Voix du cœur qui y ont présenté pendant longtemps leur spectacle de fin d’année. « C’est une formule que les gens aimaient beaucoup. Nous sommes aujourd’hui trop nombreux pour être tous sur scène au Lula Lounge. Tous les choristes se produisent, mais en petite formation », confie Carmen Bourbonnais, la présidente de l’ensemble vocal.

C’est ainsi que la chorale a élu domicile au théâtre Isabel Bader pour son spectacle de fin d’année. « C’est beaucoup plus grand et cela permet des chorégraphies et des ajouts visuels », ajoute-t-elle.

Dans les coulisses, les artistes s’activent, ajustent leurs costumes et vérifient le moment où ils entreront en scène. Sur scène, Catherine Audet accueille les spectateurs impatients de découvrir les numéros préparés par Les Voix du cœur.

Accompagnés de Zara Chan au piano sur certaines chansons et de Scott Cassells à la guitare, de Bruce McCarthy aux percussions et de Joe Spina à la basse, les artistes défilent sur scène sous les applaudissements du public.

Ils chantent en solo comme Pierre McLaughlin avec Pour un flirt de Michel Delpech, en trio comme Virgilio Abellanosa, Manon Côté et Ilhami Gokcen qui interprètent Besame Mucho, etc.

Un répertoire varié qui enchante les spectateurs venus nombreux applaudir les choristes malgré le froid qui s’était abattu sur la Ville reine. « Nous avons une base de fans qui est solide et ils ont répondu présent », glisse Carmen Bourbonnais.

La magie était au rendez-vous. Ce dîner-théâtre fut un véritable succès et cela enchante la présidente des Voix du cœur. « Les gens ont adoré se replonger dans l’ambiance du Lula Lounge », dit-elle. D’ailleurs, il n’est pas exclu de recommencer ce type de soirée.

D’ici là, rendez-vous le 1er juin prochain pour célébrer les 25 ans de l’ensemble vocal qui présentera Crescendo au théâtre Isabel Bader.

PHOTO: Gilles Durot et Lucie Marion