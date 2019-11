Lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 6 novembre au Thompson Hotel, le Club canadien de Toronto ainsi que ses partenaires Radio-Canada et la Société économique de l’Ontario (SÉO) ont annoncé le lancement de la troisième édition des Prix RelèveON (anciennement les Prix RelèveTO, limités à la région du Grand Toronto), une initiative destinée à récompenser et encourager les jeunes personnes d’affaires francophones vivant et travaillant partout en Ontario.

« Les Prix RelèveON ont pour objectif de célébrer et faire rayonner avec fierté les réussites de la nouvelle génération francophone en Ontario », précise le président du Club canadien de Toronto, Dominic Mailloux.

Les candidats âgés de 40 ans ou moins au 1er janvier 2020 peuvent, jusqu’au 14 février prochain, postuler dans l’une des quatre catégories suivantes : Jeune professionnel(le), Jeune entrepreneur(e), Jeune cadre ou Jeune leader inclusif/ive. À l’issue des délibérations du jury composé de personnalités franco-ontariennes du milieu des affaires, les noms des finalistes seront dévoilés le 26 mars 2020.

« En tant que diffuseur public et partenaire média du Club canadien pour la troisième édition des Prix RelèveON, Radio-Canada souhaite offrir aux finalistes et lauréats des Prix RelèveON une vitrine qui saura les faire briller dans leur cheminement », a commenté Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada en Ontario.

Les lauréats seront annoncés lors du Gala RelèveON qui se déroulera le jeudi 23 avril prochain dans l’Atrium de Radio-Canada.

Pour sa part, « la SÉO est très fière des réussites de cette nouvelle génération de professionnels francophones en Ontario qui, avec sa passion, son dynamisme, son audace et son goût du dépassement, nous projette dans un avenir économique des plus prometteurs », souligne Luc Morin, directeur général de l’organisme.

Un Prix RelèveON sera remis pour chacune des quatre catégories suivantes : • Jeune professionnel(le) • Jeune cadre • Jeune entrepreneur(e) • Jeune leader inclusif/-ive

De plus, le jury décernera un prix « Coup de cœur » à l’un(e) des candidat(e)s de son choix.

De fait, les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent en remplissant le formulaire de candidature disponible sur le site releveon.ca.

Pour l’édition 2020, les Prix RelèveON s’appuient sur des partenaires régionaux, notamment le Regroupement des gens d’affaires de la région de la capitale nationale (Est) et le Collège Boréal dans les régions du Centre Sud-Ouest et du Nord.

Autre nouveauté cette année, la possibilité pour toute personne de proposer une candidature d’une tierce personne. Il suffit pour cela d’inscrire sur le site Web le nom de cette dernière ainsi que son adresse de courriel ou de compte LinkedIn. Les organisateurs communiqueront directement avec le candidat potentiel. Si cette personne fait acte de candidature et est retenue parmi les finalistes, la personne qui a proposé son nom gagnera deux billets gratuits pour le Gala RelèveON!

Enfin, le comité organisateur remettra pour la deuxième fois lors du Gala RelèveON son prix Hommage qui souligne le mérite d’un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l’Ontario.

SOURCE : Club canadien de Toronto

PHOTO: Quelques membres du conseil d’administration accompagnés de représentants des organismes partenaires et commanditaires