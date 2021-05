Le 29 mai prochain, les ressortissants français établis en Amérique du Nord et dans les Caraïbes pourront voter pour leurs conseillers auprès du consulat auquel ils sont rattachés en fonction de leur lieu de résidence.

Ainsi, les citoyens français de l’Ontario et du Manitoba, relevant du consulat de France à Toronto, auront le choix entre sept listes électorales et trois modalités de vote : à l’urne, par procuration et par internet. Il est à noter que cette dernière option, sécurisée et confidentielle, sera accessible du 21 au 26 mai.

Mais en quoi consiste, au juste ces élections? Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une élection présidentielle, législative ou européenne, mais d’un vote pour choisir les représentants auprès du consulat et de l’administration française.

En effet, si l’ambassade représente la France au Canada en tant qu’État et s’y fait la voix des positions politiques de Paris, les consulats se focalisent davantage sur les questions d’ordre administratif.

Les conseillers des Français de l’étranger sont élus pour représenter leurs compatriotes quant à ce qui est généralement du ressort des consulats (protection sociale, bourses, formation professionnelle, emploi, etc.).

Il s’agit donc essentiellement d’un rôle de représentation et également de consultation puisque, par l’entremise de ces élus de proximité, les consulats et même l’ambassade peuvent prendre le pouls des Français établis de ce côté-ci de l’Atlantique.

Les membres du conseil consulaire ont aussi une fonction politique, celle de participer à l’élection des sénateurs français. C’est pourquoi les listes électorales se colorent généralement d’une sympathie à l’endroit de telle ou telle mouvance politique.

Le mandat de ces conseillers est d’une durée de six ans.

Dans la circonscription dite de Toronto, c’est-à-dire relevant du consulat ayant ses bureaux dans la Ville reine, on compte 10 774 Français inscrits sur la liste électorale. Fait particulier, le tiers d’entre eux sont nés hors de France. Les Français qui ne figurent pas sur cette liste électorale avaient jusqu’au 23 avril pour s’y faire ajouter, mais une exception est accordée en fonction de certaines circonstances.

Cette exception touche ceux qui, récemment, ont déménagé dans la circonscription pour des motifs professionnels, acquis la nationalité française ou recouvré leurs droits électoraux ou atteint l’âge de la majorité.

Les élections consulaires françaises, tant ici qu’ailleurs dans le monde, devaient avoir lieu l’an dernier, mais ont été reportées en raison de la pandémie. Il s’agira de la deuxième élection du genre puisque ce mode de représentation est de facture très récente, n’ayant été créé qu’en 2013.

À l’échelle du globe, 447 conseillers consulaires seront élus de même que 77 délégués consulaires, responsables de la désignation des membres du Tribunal de commerce. Cela dit, le consulat de France à Toronto n’est pas concerné par l’élection de ces délégués.