Le mois de février occupe une place spéciale dans le cœur de bien des fidèles de l’église Sainte-Famille de Mississauga puisqu’on y fête alors la paroisse et, du même coup, l’harmonie qui caractérise cette communauté catholique. Le dimanche 2 février, des francophones de partout dans la région de Peel se sont donc rassemblés pour cet événement convivial.

Des élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont interprété quelques chansons.

L’église fait partie du complexe Notre-Place et la célébration se tient dans l’agora, un endroit qui sied bien aux activités réunissant une foule nombreuse. Un dîner, auquel des paroissiens de tous les horizons mettent la main à la pâte, est préparé et servi pour l’occasion. Les bénévoles, comme le reste des participants, sont de toutes les générations et de toutes les cultures mais unis par leur appartenance à la francophonie et à la paroisse.

Cette fête annuelle est toujours l’occasion de mettre de l’avant les talents musicaux des petits et des grands. Les jeunes occupent une place proéminente dans le spectacle qui accompagne le repas. C’est ainsi que des élèves de l’école élémentaire Sainte-Jeanne-d’Arc, après avoir longuement répété au cours des derniers mois, sont venus interpréter quelques chansons. Il va sans dire que leurs parents, dans l’assistance, ont immortalisé la prestation avec leurs téléphones cellulaires, un rituel désormais indissociable des activités où les enfants sont en vedette.

Le dîner a été servi par des bénévoles.

Un autre ensemble vocal a ensuite pris la relève. La chorale Vie et lumière, créée en 2009, chante à l’église le troisième dimanche du mois de même qu’en d’autres événements religieux ou scolaires. Bien que formé d’amateurs, le groupe de chanteurs et musiciens a démontré un surprenant niveau de professionnalisme dans l’interprétation d’un répertoire pop chrétien en français et en anglais.

Vers la fin de la prestation, une des choristes a également offert un touchant témoignage, celui de son parcours difficile de la foi musulmane à la foi chrétienne. Ces quelques confidences ont affermi la communion d’esprit qui existait déjà entre la chorale et le public et le spectacle s’est terminé – et avec elle la fête paroissiale – sur une bouffée d’énergie toute en musique.

PHOTO : La chorale Vie et lumière