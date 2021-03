Les Chiclettes, composées de Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie-Kim Beaudry, ont toujours été très engagées au sein de la communauté franco-ontarienne. Certaines causes leur tiennent particulièrement à coeur et c’est notamment le cas du bien-être des femmes. Deux initiatives les ont d’ailleurs tenues occupées au cours des derniers jours.

La première n’est pas une nouveauté mais continue, année après année, à susciter l’intérêt. En fait, il semblerait que la bourse #Jemaime soit plus connue que jamais si l’on en juge par le succès de la vente de t-shirts destinée à la financer.

« Mais qu’est-ce que cette bourse? », se demanderont ceux et celles peu familiers avec ce programme piloté par les Chiclettes et la Fondation franco-ontarienne. Il s’agit d’un soutien financier de 1500 $ offert chaque année à une femme de langue française, résidant n’importe où en Ontario et qui désire retourner aux études. Le formulaire pour s’inscrire se trouve sur le site de la formation musicale (www.leschiclettes.com) et les intéressées ont jusqu’au 15 avril pour poser leur candidature. Un jury sélectionnera alors la lauréate et la bourse #Jemaime lui sera remise en juin prochain.

Une partie du financement de cette bourse est assurée cette année par la vente de t-shirts, un concept fort simple mais dont les résultats ont pris les Chiclettes par surprise. En effet, après 24 heures à peine, tous les t-shirts avaient trouvé preneurs. Une deuxième commande a alors été passée pour répondre à la demande qui, ne tarissant pas, a amené le groupe à effectuer une troisième commande auprès du fournisseur!

« On est super contentes de l’engouement des gens : ils se disent que 25 $, ce n’est pas trop dans leur budget et ça permet d’appuyer une belle cause », relate Nathalie Nadon.

Pour se procurer un t-shirt, il suffit de remplir le bon de commande par l’entremise du site web ou de la page Facebook du trio vocal.

Un autre projet en lien avec les femmes a occupé les Chiclettes et celui-ci a culminé le samedi 6 mars à l’occasion d’un événement en ligne mis sur pied par Colibri, le centre des femmes francophones du comté de Simcoe. Cet organisme offre des services aux femmes victimes de violence conjugale ou sexuelle et célèbre chaque année la Journée internationale de la femme avec un spectacle. Or, comme il était cette fois impossible de rassembler un public en présentiel, c’est vers le virtuel que s’est tourné le centre Colibri.

Mme Nadon connaît bien cet organisme puisqu’elle collabore à ses activités de façon ponctuelle depuis une dizaine d’années. Offrir une prestation dans le cadre de ce spectacle annuel allait donc de soi mais l’artiste a eu envie de trouver une formule originale et rassembleuse.

« J’avais le goût d’avoir des femmes d’un peu partout en Ontario et je me suis souvenu de cette chanson de Janie Renée », explique Nathalie Nadon.

Cette chanson, Comme les roseaux, porte sur la résilience féminine. Création de l’auteure-compositrice-interprète de l’Est ontarien Janie Renée, cette oeuvre sied on ne peut mieux à une Journée de la femme.

En plus de ses acolytes des Chiclettes, Mme Nadon a donc fait appel à Mme Renée de même qu’à Patricia Cano et Mimi O’Bonsawin, réunissant ainsi un éventail d’interprètes de talent qui, en plus d’illustrer la diversité de la francophonie ontarienne, se distinguent par leur engagement dans leur communauté.

Le résultat? Un vidéoclip de six minutes que les internautes peuvent regarder – et surtout écouter! – sur les comptes YouTube et Facebook du centre Colibri.

Les commentaires ont été très positifs et Mme Nadon songe déjà à faire de cette formule un exercice annuelle qui mettrait en valeur des artistes féminines de partout au Canada à l’occasion de la Journée de la femme.

Les projets continuent donc de s’accumuler pour les Chiclettes qui toujours demeurent près des préoccupations et des réalités de leur public.

PHOTO (Crédit : Facebook des Chiclettes) – Nathalie Nadon, Julie-Kim Beaudry et Geneviève Cholette portant fièrement un t-shirt associé à la bourse #Jemaime