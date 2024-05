Les candidats progressistes-conservateurs du premier ministre Doug Ford ont remporté les deux élections partielles en Ontario, le jeudi 2 mai.

Zee Hamid a gagné avec une avance de neuf points de pourcentage sur le libéral Galen Naidoo Harris dans la circonscription de Milton, à l’ouest de Mississauga. « Je me sens très bien, a-t-il déclaré après sa victoire. Je pense que c’est le résultat de l’excellent travail que notre parti accomplit en Ontario. Les gens ont voté pour que cela continue. »

De son côté, Steve Pinsonneault a obtenu 56 % des voix dans le bastion conservateur de Lambton-Kent-Middlesex. La circonscription de Milton n’avait plus de député depuis que le ministre Parm Gill a démissionné en février pour rejoindre les conservateurs fédéraux.

M. Hamid, conseiller à Milton pendant trois mandats, a fait un don aux libéraux pas plus tard qu’en 2022 et a tenté sans succès de devenir candidat pour ce parti en 2015.

La circonscription de Lambton-Kent-Middlesex était détenue depuis 2011 par Monte McNaughton, qui a servi dans l’opposition progressiste-conservatrice et a été nommé ministre dans le gouvernement de Doug Ford. Ce dernier a accordé beaucoup d’attention à Milton pendant l’élection partielle et avant celle-ci, avec des annonces sur le service de transport en commun GO Transit et l’autoroute 413, et de nombreux ministres et autres membres du caucus y ont fait du démarchage.

Même si une défaite des conservateurs à Milton n’aurait pas affecté leur majorité, le parti a déjà perdu un siège lors d’une élection partielle l’année dernière, qui avait été détenu par un autre ministre. Les progressistes-conservateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour éviter qu’une telle situation se reproduise.

« Nous avons de la chance, nous sommes bénis, mais nous accueillons cette victoire avec humilité, a commenté M. Ford. Nous ne pouvions pas espérer de meilleurs candidats que Zee et Steve. »

Pour les libéraux, ces élections partielles constituaient le premier véritable test pour Bonnie Crombie, qui a été couronnée chef en décembre. L’ancienne mairesse de Mississauga a réfléchi, puis a décidé de ne pas se présenter à Milton.

Les libéraux ont terminé en deuxième position lors des deux élections partielles, les néo-démocrates de l’opposition arrivant loin en troisième position.

« Les résultats de ce soir à Milton et Lambton-Kent-Middlesex envoient un message fort : Bonnie Crombie et les libéraux de l’Ontario sont la seule alternative à Doug Ford, a affirmé le Parti libéral de l’Ontario dans un communiqué.

« Les libéraux de l’Ontario continueront de tenir les conservateurs responsables d’avoir choisi de récompenser leurs riches amis au lieu de se battre pour la vraie population de l’Ontario. »

Source : La Presse canadienne

Photo : Steve Pinsonneault et Zee Hamid