Folle, le nouveau single du trio vocal Les Chiclettes, est sorti aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques. On répète les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Quand «la folie» est le nouveau statu quo, n’est-il pas le moment de la redéfinir?

Les Chiclettes, trio vocal franco-ontarien composé de Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim, fêtent cette année leur 10e anniversaire! Propulsées sur la scène musicale franco-canadienne en 2010, raflant coup sur coup les prix Réseau Ontario, ROSEQ et Radarts, Les Chiclettes ont donné en dix ans plus de 400 représentations partout au Canada et en France. Elles sont récipiendaires de deux prix Trille Or dans les catégories «Meilleur groupe» et «Découverte».

Pour Les Chiclettes, faire entendre un message engagé et un propos intelligent sur la Femme passe par l’humour. Un humour généralement teinté d’autodérision et basé sur des situations qui les touchent personnellement en tant que femmes et en tant qu’artistes. Les textes des chansons sont des collaborations entre les trois interprètes : l’humour pince sans-rire de Nathalie, la folie de Julie Kim, le tout scellé sous la plume de Geneviève.

Les Chiclettes continuent de mettre à profit leurs voix riches et puissantes aux solides harmonies vocales sur des musiques toujours swing avec un certain «tongue and cheek» à la rockabilly. Les trois interprètes revisitent des concepts d’antan qui ont plus ou moins évolué et traitent de manière satyrique des thèmes d’actualité.

«Ce premier single traite des paradoxes un peu fous qui nous influencent» expliquent les membres du trio. «Exprime-toi… mais pas trop fort. Prends soin d’la Terre….sans que ça t’coûte trop cher. Est-ce qu’on va enfin oser changer… quand il ne restera que de l’argent à planter?» Le 3e album des Chiclettes, Sérieux? Bravo! paraîtra au début 2021.

SOURCE: MLX Productions