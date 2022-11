La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a reçu à Législature ontarienne le 24 octobre le Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) au Canada. Ceux-ci effectuaient une visite à Toronto en prévision du 18e Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 19 et 20 novembre sur l’île de Djerba, en Tunisie. Cette rencontre avait pour but de renforcer les liens entre l’Ontario et la communauté francophone internationale.

Toute la communauté francophone se donnera rendez-vous pour cet événement placé sous le signe du numérique et où seront connectées toutes les valeurs de la Francophonie institutionnelle dans une diversité créative et innovante.

Dans un monde en pleine mutation, ce Sommet s’annonce comme un événement du changement et du renouveau qui portera toujours plus haut son message et sa volonté de faire de la transformation numérique, un vecteur de développement, de solidarité et de connectivité dans l’espace francophone.

Le groupe a commencé sa visite dans la capitale ontarienne en étant accueilli chaleureusement par la lieutenante-gouverneure de la province, Elizabeth Dowdeswell. Puis, ils ont rencontré la ministre Mulroney qui a profité de l’occasion pour faire part aux ambassadeurs présents de certaines priorités et positions du gouvernement de l’Ontario en lien avec les principaux enjeux du Sommet.

« Ce fut un plaisir de rencontrer le Groupe des ambassadeurs francophones à Queen’s Park! J’ai bien hâte de poursuivre nos discussions sur le développement économique francophone », affirmait la ministre Mulroney sur son compte Twitter.

« De fructueux échanges autour des enjeux de la Francophonie et en perspective du Sommet de Djerba avec la ministre du Transport et des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Un partenariat dynamique avec le groupe des ambassadeurs francophones en perspective », annonçait le GAF.

Créé en juillet 2009, le Groupe des chefs de missions diplomatiques francophones accrédités au Canada rassemble une cinquantaine de délégations. Il a pour objectif de promouvoir la langue française ainsi que les valeurs et principes de la Francophonie. Ses actions visent à faire connaître la Francophonie dans toute sa diversité, à contribuer au rapprochement des peuples ainsi qu’à la création et la valorisation des synergies dans l’espace francophone.

Les représentants ont poursuivi leur visite à Queen’s Park en participant à une table ronde avec le président de l’Assemblée législative, Ted Arnott, et l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova.

« J’ai eu la chance d’accueillir le Groupe des ambassadeurs francophones lors de sa visite à la Législature. Nous avons eu une table ronde et échangé des informations sur une variété de sujets importants pour les Franco-Ontariens tels que l’éducation, l’immigration, la santé, la culture et les défis mondiaux », rapportait Mme Kusendova.

Le Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie portera sur l’intégration des enjeux numériques sur le thème La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone. Il s’agit d’une rencontre particulièrement importante pour les jeunes dans cet espace du français en partage dans le monde.

Photo : Le Groupe des ambassadeurs francophones ont rencontré la ministre Caroline Mulroney en marge du 18e Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 19 et 20 novembre en Tunisie.