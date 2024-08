Le Métropolitain

Le gouvernement de l’Ontario a récemment annoncé des subventions significatives pour soutenir les aînés francophones de la communauté en attribuant des fonds à l’Association des francophones de la Région de York (AFRY) et à la Communauté du Trille blanc (CTB). L’AFRY recevra une subvention maximale de 25 000 $ pour son programme « Les aînés s’amusent!!! » tandis que la CTB recevra jusqu’à 21 800 $ pour son initiative « Engagement actif pour les aînés ».

« Notre gouvernement aide les aînés à rester actifs, en bonne santé et socialement connectés dans leurs communautés, a déclaré Dawn Gallagher Murphy, députée provinciale de Newmarket-Aurora. En soutenant la culture francophone, nous prenons une étape importante d’assurer la vitalité du bilinguisme en Ontario. Ces subventions fourniront des ressources importantes pour les aînés francophones en leur permettant de participer à des activités enrichissantes et de rester connectés à leur communauté. »

L’Ontario investit jusqu’à 6 millions $ dans le cadre du programme de subventions communautaires pour les aînés, soutenant 282 projets qui aident les personnes âgées. Les programmes proposent diverses activités, notamment des exercices physiques, des activités culturelles et musicales, des opportunités d’apprentissage et des excursions d’une journée.

Chaque projet peut recevoir jusqu’à 25 000 $ pour financer des programmes locaux, des services et des événements destinés à offrir aux aînés des opportunités d’inclusion sociale, de bénévolat et d’engagement communautaire. Le programme de subventions communautaires pour les aînés vise à réduire l’isolement social, combattre l’âgisme et créer des connexions positives au sein des communautés.

Le programme « Les aînés s’amusent!!! » de l’AFRY connectera les aînés francophones par le biais d’activités hebdomadaires pendant sept mois. Ce programme comprend des activités physiques telles que le tennis léger, la natation et le patinage ainsi que des sorties culturelles.

Alain Beaudoin, président et directeur général par intérim de l’AFRY, explique : « Nous avons écouté la communauté francophone et ses aînés. Ces derniers désirent être actifs et s’amuser. Nous allons leur faciliter la tâche en planifiant des horaires d’activités sans qu’ils aient à se préoccuper de l’aspect administratif. Nous organiserons trois excursions d’une journée qui leur permettront de connaître de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et de se stimuler intellectuellement. Pour certains, ces activités permettront également de sortir de leur isolement. ».

Par ailleurs, le programme « Engagement actif pour les aînés » de la CTB offrira des sessions éducatives et des activités physiques adaptées aux aînés francophones de la Région de York. Selon Lori-Ann Seward, directrice générale de la CTB, ces activités fourniront des opportunités linguistiques et culturelles, renforçant ainsi le sentiment de communauté et d’appartenance parmi les participants.

En investissant dans ces programmes, le gouvernement ontarien montre son engagement envers le bien-être des aînés francophones. Ces initiatives permettront non seulement de répondre aux besoins immédiats des aînés en matière de santé et de socialisation, mais aussi de renforcer les liens communautaires et de promouvoir une société plus inclusive et bienveillante.

Photo (crédit : AFRY) : Les représentants de l’AFRY et de la Communauté du Trille blanc avec la députée provinciale de Newmarket-Aurora, Dawn Gallagher Murphy (5e de la gauche)