C’est inévitable, la fin du mois de novembre est synonyme d’excitation pour les petits, et de préparation pour les plus vieux afin d’être prêts pour la période des Fêtes. Pour le centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié à Mississauga, c’était aussi une période fébrile qui commençait avec la traditionnelle fête de Noël des enfants célébrée le dimanche 24 novembre à l’agora de Notre Place.

Ce rendez-vous annuel a permis à plus de 250 personnes de s’amuser en famille et rencontrer le père Noël. Plusieurs bénévoles et employés de l’organisme ont coordonné les festivités au cours de cet après-midi de jeux et de surprises.

Des tables de bricolage et des jeux étaient installés partout sur le site, des stations où les petits pouvaient se faire maquiller, une distributrice à maïs soufflé et un immense jeu gonflable pour le plus grand plaisir des tout-petits.

Le père Noël a eu du pain sur la planche avec tous les enfants qui voulaient le rencontrer.

Puis vers 14 h, les bambins se sont installés sur des matelas coussinés devant la scène pour écouter une prestation musicale de jeunes musiciens de l’école secondaire Sainte-Famille qui ont interprété quelques chants populaires d’occasion. Un spectacle qui a permis de réchauffer les enfants et les préparer au moment le plus attendu de la journée, l’arrivée du père Noël.

C’est alors que l’animateur de cette portion de l’activité et assistant à la direction générale, Tristan Leblanc, a demandé aux jeunes et moins jeunes, à maintes reprises, s’ils avaient hâte que l’invité spécial arrive et après de nombreux « oui » scandés de plus en plus fort, les enfants ont crié à maintes reprises « père Noël, père Noël »! Une porte s’est alors entrouverte et le légendaire personnage accompagné par ses lutins est entré dans la salle avec son sac rempli de surprises. Il a tout de suite été envahi par une marée d’enfants qui voulaient se rapprocher de lui, de peur de manquer quelque chose d’important.

Puis, à tour de rôle, les quelque 125 enfants ont rencontré le père Noël, et ont reçu un cadeau enveloppé aux couleurs de Noël. Les nombreux parents et amis ont évidemment profité de l’occasion pour immortaliser ce moment magique en prenant de nombreuses photos. Les visages illuminés des enfants, les sourires et l’émerveillement des petits et de leurs parents ont justifié tous les efforts déployés par les organisateurs de cet événement populaire.

Pour les adultes, le prochain rendez-vous des membres du Cercle de l’amitié sera le souper-spectacle de Noël, le samedi 7 décembre, dès 18 h à l’agora de Notre Place. L’organisme propose un menu typiquement canadien-français, en plus des spectacles de l’ensemble vocal Les Voix du cœur et du groupe québécois Les Cuillères à Carreaux. Ces derniers avaient conquis le public de la région de Peel l’année dernière lors de leur passage à Mississauga.

PHOTO: Environ 250 personnes ont répondu à l’invitation du Cercle de l’amitié.