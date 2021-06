La Fondation du Collège Boréal annonçait la semaine dernière la distribution de 24 bourses d’études totalisant plus de 7 300 $ pour ses finissants du campus de Toronto. La 25e remise de ces bourses, rendue possible grâce à la générosité des partenaires du Collège Boréal, a été présentée virtuellement le soir du 8 juin.

« À Toronto, une centaine de finissants ont réussi dans 16 programmes différents, confirme Gilles Marchildon, directeur du campus. Nous avons doublé le nombre de bourses offertes cette année, grâce à la générosité de 14 personnes, organismes et entreprises dans la région du Grand Toronto. »

La pandémie a causé toutes sortes de défis pour les étudiants et les enseignants, mais selon le directeur du campus, son équipe les a relevés avec succès. « Nous avons eu une légère baisse du côté des étudiants internationaux à cause de la pandémie où normalement 27 % de nos étudiants viennent d’ailleurs.

« Certains d’entre eux ont dû faire des efforts incroyables, les cours virtuels étaient difficiles pour plusieurs d’entre eux. Sur le plan économique, il y a des gens qui ont très bien composé avec la crise. D’autres en ont souffert.

« J’ai remarqué le même phénomène du côté académique. Certains se sont très bien adaptés au mode Zoom en ligne et ont apprécié le fait de ne pas avoir à se déplacer à Toronto de Brampton ou d’ailleurs. Les plus forts ont réussi encore plus, et les plus faibles ont eu plus de difficulté. »

Un record d’accolades

« À la fin de décembre et en avril, nous rédigeons des lettres de félicitations pour ceux qui réussissent bien et cette année, nous en avons rédigé un nombre record, souligne M. Marchildon. Il faut croire que les étudiants se sont très bien adaptés au mode électronique. Pour un bon nombre, cela leur a facilité la vie.

« Pour les enseignants, le défi se trouvait au niveau des travaux d’évaluation. Nous avons utilisé Lockdown Browser pour empêcher les étudiants d’aller sur internet pendant leurs examens pour trouver les réponses. »

Le LockDown Browser est un navigateur personnalisé qui dissuade le plagiat en verrouillant l’outil Questionnaire dans Environnement d’apprentissage de Brightspace. Il empêche les apprenants de visiter d’autres sites Web, d’accéder à d’autres applications, de saisir le contenu de l’écran et d’imprimer du contenu affiché par le navigateur.

« Comme bon nombre d’enseignants au niveau secondaire, nos enseignants arrivent à la fin de l’année plutôt fatigués. Mais l’expérience des 18 derniers mois fait en sorte que nous sommes prêts pour tous les scénarios en septembre prochain, que ce soit en présentiel ou en ligne.

« Nous avons développé de nouveaux mécanismes et répondu aux besoins de notre clientèle. Somme toute, malgré tous les défis, nous avons eu une année exceptionnelle. J’anticipe qu’à l’avenir, nous continuerons à offrir l’enseignement à distance dans notre livraison de cours », conclut M. Marchildon.

Parmi les étudiants qui ont mérité une bourse d’études figure Pakinam Ghaly, directrice du service de garde L’Escale du Carrefour communautaire francophone de London pour les six écoles élémentaires des écoles des conseils scolaires Providence et Viamonde, qui a suivi le programme Administration en services à l’enfance en ligne. Elle a obtenu une bourse d’excellence scolaire de 1000 $ de l’école des affaires et services communautaires, des arts, du développement et des sciences générales.

« Ce programme de deux ans à temps partiel m’a menée à un tout autre niveau, explique Mme Ghaly. Ce cours n’existait pas auparavant et le programme touche le secteur administratif de la petite enfance, pas seulement les lois, les règlements et les politiques, mais aussi le leadership et le côté humain. Je me sens rendue maintenant à un niveau beaucoup plus humain. Je le recommande à quiconque veut faire une carrière en petite enfance. À la fin de ce programme, ils atteindront un niveau de connaissance très élevé. »

PHOTO – Pakinam Ghaly