Tout vient à point à qui sait attendre. Ce proverbe s’est montré une fois de plus véridique alors que la présence du Collège Boréal dans le magnifique quartier de La Distillerie à Toronto s’est fait attendre… mais plus maintenant! C’est avec immense plaisir que le Collège Boréal confirme qu’un campus temporaire au cœur du quartier de La Distillerie ouvrira ses portes en septembre 2023.

Situé dans l’édifice patrimonial Casegoods Warehouse situé au 15, Case Goods Lane, ce nouvel emplacement du Collège Boréal viendra aider à mieux combler une demande grandissante pour une main-d’œuvre hautement qualifiée et bilingue. L’espace, de plus de 4 500 mètres carrés et déployé sur quatre étages, sera complètement transformé en locaux modernes et lumineux avec des installations à la fine pointe de la technologie.

Un incubateur d’entreprises, des espaces de collaboration et un espace événementiel viendront faire de ce campus temporaire un incontournable du milieu de l’apprentissage, de l’éducation, de la communauté des affaires et de la vitalité francophone et francophile torontoise.

Le Collège Boréal continuera d’y offrir une riche gamme de programmes, dont certaines nouveautés, en plus des services spécialisés pour nouveaux arrivants.

« La pandémie et des projets d’infrastructure publique de grande envergure et longuement attendus nous ont forcés encore une fois à réviser l’échéancier d’occupation de notre spectaculaire nouveau campus permanent à Toronto, a affirmé Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

« Toutefois, nous nous rapprochons du but en prenant pignon sur rue à La Distillerie, où nous allons, avec de nombreux partenaires, mettre en œuvre l’ambitieuse et innovante programmation que nous proposons pour Toronto. Les détails de cette programmation seront dévoilés dans les mois à venir. Grâce à la flexibilité des propriétaires du quartier de La Distillerie et de nos bailleurs de fonds, que je remercie sincèrement, le Collège Boréal franchira en 2023 une étape importante qui lui permettra de continuer d’améliorer l’accès à la programmation postsecondaire et aux services en français à Toronto. »

Pour sa part, la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney indique que « l’expansion très attendue du Collège Boréal au centre-ville de Toronto et l’élargissement de l’offre de ses programmes et services ouvriront la voie à un Ontario toujours plus favorable aux entreprises, avec un bassin de diplômés bilingues qualifiés. Notre gouvernement est ravi d’avoir le Collège Boréal comme partenaire dans ses efforts pour bâtir et retenir une solide main-d’œuvre francophone qui répondra au mieux aux besoins futurs dans des secteurs clés. »

Quant à la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, elle s’est dit ravie « de voir cette institution postsecondaire francophone dynamique prendre les mesures nécessaires pour élargir ses capacités et ainsi servir les communautés francophones de l’Ontario à des degrés encore plus élevés. »

PHOTO (courtoisie du Collège Boréal) – Lise Béland, vice-présidente, CSO du Collège Boréal, indique l’emplacement d’une nouvelle bouche de métro relativement aux installations du Collège Boréal.