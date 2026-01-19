Grâce à un investissement de 1,3 million $ du gouvernement ontarien, le Centre francophone du Grand Toronto élargira sa clinique de soins primaires. Une expansion attendue qui permettra à des milliers de francophones d’accéder enfin à des services de santé dans leur langue.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) procédera à l’expansion majeure des services de soins primaires dans ses deux cliniques, un projet rendu possible grâce à un investissement de plus d’un million de dollars du gouvernement de l’Ontario. L’annonce officielle qui devait se tenir au Centre le matin du jeudi 15 janvier en présence de représentants provinciaux, de partenaires du système de santé et de leaders communautaires, a été reportée à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques.

Cette expansion permettra au Centre d’accueillir plus de patients francophones, une réponse concrète à un grand besoin dans un contexte où de nombreuses personnes peinent encore à trouver un médecin de famille, particulièrement lorsqu’une barrière linguistique s’ajoute aux défis existants. Les deux cliniques du CFGT, l’une située sur la rue Richmond Ouest et l’autre au centre commercial Fairview, verront leur capacité renforcée afin de mieux desservir la population.

« Grâce à cette expansion, le Centre augmentera sa capacité d’accueil et pourra offrir des soins primaires en français à environ 2300 nouveaux patients. Cette augmentation viendra renforcer et compléter les équipes déjà en place », a indiqué Estelle Duchon, présidente de l’organisme, au journal Le Métropolitain, le 14 janvier. Elle rappelle que la mission du Centre demeure inchangée d’offrir des soins publics, gratuits et accessibles, dans un environnement respectueux de la langue et de la culture des clients.

Le CFGT accepte déjà de nouveaux patients, notamment des personnes sans médecin de famille ou qui rencontrent des difficultés d’accès aux soins en raison de la langue. Pour soutenir cette croissance et maintenir un suivi de qualité, l’expansion ajoutera de nouveaux postes au sein d’une équipe de soins primaires interprofessionnelle. Environ deux nouveaux médecins viendront s’ajouter à l’équipe, de même qu’une infirmière, une travailleuse sociale et du personnel administratif.

Ce modèle de soins repose sur une approche collaborative où différents professionnels de la santé travaillent ensemble pour assurer une prise en charge globale. « On offre les soins primaires à travers ce qu’on appelle des équipes interdisciplinaires ou multidisciplinaires », précise Mme Duchon. Cette approche favorise la continuité des soins, la prévention et l’accompagnement à long terme des patients, et contribue à réduire la pression exercée sur les services d’urgence.

Les services offerts par les cliniques du CFGT couvrent un large éventail de besoins, notamment l’accompagnement prénatal et postnatal, la clinique médicale générale, le suivi des maladies chroniques, les services de nutrition et de diététique, le soutien aux personnes vivant avec le diabète, la vaccination, la promotion de la santé ainsi que le programme VIH et sida. Avec l’expansion, ces mêmes services seront accessibles à un plus grand nombre de francophones dès l’été 2026.

Pour la communauté francophone du Grand Toronto, cette nouvelle est très importante, car elle reconnaît le droit de recevoir des soins de santé en français et dans un environnement culturellement inclusif. Dans une ville marquée par la diversité linguistique, le développement des services en français favorise des soins de santé plus justes et a un impact positif sur la vie de nombreuses personnes.

En offrant des soins adaptés, le CFGT continue de répondre aux besoins d’une communauté qui se sent souvent oubliée par le système de santé. Cette croissance est donc un pas important vers un accès plus équitable et durable aux soins primaires en français à Toronto.

Photo : Estelle Duchon (Crédit : journal Le Métropolitain)